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Ужасы наяву - что испытывают люди во время сна

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Тема:
Подкасты РИА Новости (418)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200927/31804037/uzhasy-nayavu-chto-ispytyvayut-lyudi-vo-vremya-sonnogo-paralicha.html

Звук шагов в пустом доме, крики, внезапное прикосновение — такими бывают галлюцинации во время засыпания или пробуждения. Это - не сон.

Сказано в эфире
Ужасы наяву. Что испытывают люди во время сонного паралича

Люди осознают, где находятся, видят привычную мебель в комнате и точно знают, что глаза их открыты, но тело их не слушается. Они не могут пошевелить даже пальцем. Это состояние называют сонным параличом.

При засыпании или пробуждении состояния сна и бодрствования как бы накладываются друг на друга. Человек воспринимает происходящие, а его мозг уже (или еще) транслирует сновидения. Из-за этого возникают галлюцинации.

Спящая девушка, архивное фото
© CC0 / Pixabay
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Люди лежат в кровати и уверены, что не спят. Но внезапно в комнате возникает пугающий черный силуэт. Часто подобные галлюцинации возникают вместе с сонным параличом. Полная обездвиженность делает ночные видения еще более зловещими.

Журналист РИА Новости Мария Семенова поговорила с людьми, у которых случался сонный паралич, и выяснила, опасно ли это.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (418)

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Теги:
сон, ужасы


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