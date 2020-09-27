Ужасы наяву - что испытывают люди во время сна

Ужасы наяву. Что испытывают люди во время сонного паралича
Люди осознают, где находятся, видят привычную мебель в комнате и точно знают, что глаза их открыты, но тело их не слушается. Они не могут пошевелить даже пальцем. Это состояние называют сонным параличом.
При засыпании или пробуждении состояния сна и бодрствования как бы накладываются друг на друга. Человек воспринимает происходящие, а его мозг уже (или еще) транслирует сновидения. Из-за этого возникают галлюцинации.
Люди лежат в кровати и уверены, что не спят. Но внезапно в комнате возникает пугающий черный силуэт. Часто подобные галлюцинации возникают вместе с сонным параличом. Полная обездвиженность делает ночные видения еще более зловещими.
Журналист РИА Новости Мария Семенова поговорила с людьми, у которых случался сонный паралич, и выяснила, опасно ли это.
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