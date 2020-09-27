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Страхи.

"Страхи/Ошибки": как не остаться без денег в таком нестабильном мире?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (417)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200927/31804348/strakhi-oshibki-kak-ne-ostatsya-bez-deneg-v-finansovo-nestabilnom-mire.html

Оставят на удаленке или вообще сократят? Взять отпуск или лучше сэкономить и начать копить? Готовиться к худшему или (авось!) все наладится?

Сказано в эфире
«Страхи/Ошибки»: как не остаться без денег в финансово нестабильном мире?

Несмотря на снятие режима самоизоляции, будущее до сих пор туманно, а вопросов меньше не стало. Вместе с экспертами ищем ответы и пытаемся понять, что же нас ждет.

Как меняется экономика? На что последние полгода люди тратили деньги и как поступать с накоплениями сейчас? Стоит ли опасаться сокращений или страхи беспочвенны? Станет ли удаленка привычным явлением? Где искать силы и как себя мотивировать на действия, если совсем выгорел из-за пандемии?

Вместе с генеральным директором Visa в России Михаилом Бернером, генеральным директором компании Яндекс.Деньги (входит в экосистему Сбербанка) Иваном Глазачевым и психологом Марией Эриль разбираемся, как не наделать финансовых, карьерных и личных ошибок.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (417)

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Теги:
страх, деньги


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