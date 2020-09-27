Мы все умрем. Потенциал использования Солнца

Наше небесное светило – гигантский шар вечно горящих газов, бездонный по меркам человечества источник энергии. Но мы способны зачерпнуть из него лишь жалкие капли.

Сказано в эфире Мы все умрём. Потенциал использования Солнца

Еще фантасты прошлого писали про овладение абсолютно всей энергией Солнца, а также про навигацию и добычу ресурсов с помощью светила. Возможно ли это – и что нас останавливает?

Можем ли мы использовать не крохотные доли от энергии Солнца, а заполучить её всю? Каким образом это осуществимо? Можно ли черпать из Солнца не только энергию, но и вещество? Как наше светило может упростить навигацию космических кораблей? На что гипотетически способны цивилизации, полностью подчинившие энергию своих звёзд – и как их потенциально можно найти?

На эти и другие вопросы ответили два лектора Московского Планетария: кандидат физико-математических наук Алексей Осокин и астрофизик, блогер и автор научно-популярного паблика "Зона Звезд" Дмитрий Трушин.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova