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Мы все умрем. Но это не точно.
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Мы все умрем. Потенциал использования Солнца

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Тема:
Подкасты РИА Новости (417)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200927/31804552/my-vse-umrem-potentsial-ispolzovaniya-solntsa.html

Наше небесное светило – гигантский шар вечно горящих газов, бездонный по меркам человечества источник энергии. Но мы способны зачерпнуть из него лишь жалкие капли.

Сказано в эфире
Мы все умрём. Потенциал использования Солнца

Еще фантасты прошлого писали про овладение абсолютно всей энергией Солнца, а также про навигацию и добычу ресурсов с помощью светила. Возможно ли это – и что нас останавливает?

Восхождение солнца над землей в открытом космосе
© CC0 / Pixabay / qimono
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Можем ли мы использовать не крохотные доли от энергии Солнца, а заполучить её всю? Каким образом это осуществимо? Можно ли черпать из Солнца не только энергию, но и вещество? Как наше светило может упростить навигацию космических кораблей? На что гипотетически способны цивилизации, полностью подчинившие энергию своих звёзд – и как их потенциально можно найти?

На эти и другие вопросы ответили два лектора Московского Планетария: кандидат физико-математических наук Алексей Осокин и астрофизик, блогер и автор научно-популярного паблика "Зона Звезд" Дмитрий Трушин.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (417)

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Теги:
использование, энергия, солнце


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