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Политолог Сергей Маркедонов.
© Sputnik / Станислав Етвеш

Маркедонов: Баку и Ереван ведут гонку вооружений

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200928/31832905/markedonov-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-proiskhodit-gonka-vooruzheniy.html

Резкое обострение армяно-азербайджанского конфликта в районе Нагорного Карабаха стало поводом для особого внимания лидеров мировых держав, которые призвали стороны прекратить вооруженное противостояние, эксперт прокомментировал положение в этом регионе.

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Маркедонов: между Арменией и Азербайджаном происходит гонка вооружений

Ереван и Баку заявляют о сотнях погибших военнослужащих и уничтоженной военной технике противника, а также о жертвах среди своего мирного населения. В обеих странах введено военное положение.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. 

"Если говорить о военном противостоянии, то мы видим там локальную гонку вооружений. В последнее время мы видим попытки к дипломатическому формату решения этого конфликта добавить силовой. Посмотрим, как в дальнейшем будет использован этот вооруженный сценарий", - сказал эксперт.

По мнению Маркедонова, до 2020 года конфликт можно было охарактеризовать, как "карабахский маятник", когда непродолжительная эскалация заканчивалась сложением оружия и следовавшими за этим переговорами. Сейчас все пошло иначе, добавил собеседник, в июле текущего года напряженная ситуация складывалась на армяно-азербайджанской границе, но за ней не последовало переговоров по урегулированию. После этого пошел очередной виток напряженности уже в регионе Нагорного Карабаха.

Телефонный разговор Путина. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин о ситуации в Карабахе: "Главное — прекратить военные действия"

"Дальше мы можем наблюдать другую картину, заключающуюся в попытках отбора друг у друга незначительных территорий. Такая тактика вписывается в понятие "Война Судного дня" (конфликт между Египтом и Сирией в 1973 году - ред.). В свое время президент Египта Анвар Садат говорил, что ему нужен всего один квадратный километр Синайского полуострова, как символ присутствия в регионе", - сказал политолог-международник.

Основный смысл эскалации конфликта между Арменией и Азербаджаном, по мнению Маркедонова, заключается в проверке основных сил друг друга. Главное в сложившейся ситуации - не упустить дипломатический формат решения конфликта, будет крайне губительно, если он будет потерян, резюмировал эксперт.

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Теги:
Карабах, конфликт


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