Как в СССР появилась атомная бомба: история проведения испытаний

Только 4 страны в мире могут использовать ядерное оружие при первой необходимости – Россия, США, Великобритания и Франция. .

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Израилю, Индии, Пакистану и Китаю понадобится время на подготовку. У остальных стран атомной бомбы нет. Мир стремится к ядерному разоружению. Ценой каких усилий разрабатывалась атомная бомба в СССР?

Первый в СССР опытный ядерный реактор Ф-1, строительство которого было осуществлено в Лаборатории № 2 АН СССР, был успешно запущен 25 декабря 1946 года.

6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что "этого секрета давно уже не существует".

Это заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия, и он имеет в своём распоряжении это оружие. Научные круги США расценили это заявление В. М. Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть атомным оружием не ранее 1952 года.

Успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года на построенном полигоне в Семипалатинской области Казахстана. Оно держалось в тайне.

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