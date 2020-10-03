Мы все умрем. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

Тераностика – направление медицины, объединяющее терапию и диагностику. В ней используют, например, фотосенсибилизаторы: при облучении они становятся легко заметны в теле больного и проявляют новые полезные свойства.

Сказано в эфире Мы все умрём. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

А высокочастотное излучение помогает сканировать пациента, убивать патогены и раковые клетки. Как высокие технологии спасают жизни?

Разобраться в вопросе помог заведующий Лабораторией общей физики РАН, заведующий кафедрой в Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов. Подкаст подготовлен в партнерстве с НИЯУ МИФИ.

Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про инновации в разработке лекарств, про (неоднозначное) будущее медицинской диагностики и про лекарства из бактерий кишечника.

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