Мы все умрем. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

А высокочастотное излучение помогает сканировать пациента, убивать патогены и раковые клетки. Как высокие технологии спасают жизни?
Разобраться в вопросе помог заведующий Лабораторией общей физики РАН, заведующий кафедрой в Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов. Подкаст подготовлен в партнерстве с НИЯУ МИФИ.
Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про инновации в разработке лекарств, про (неоднозначное) будущее медицинской диагностики и про лекарства из бактерий кишечника.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>