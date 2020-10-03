Беременность: лучшая пора или тяжелое испытание для будущей мамы

В культуре и медиа есть образ беременной женщины — умиротворенная, с нежной улыбкой и в струящемся платье. Но в реальной жизни все сложнее.

Сказано в эфире Что такое беременность: лучшая пора или тяжёлое испытание?

Быть в дзене постоянно не получается, потому что тело выходит из-под контроля и создаёт внутри себя нового человека. Что в это время происходит с организмом женщины? К каким сюрпризам стоит подготовиться?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что нужно знать о себе и своем теле, чтобы прожить опыт беременности максимально комфортно.

Какие позитивные и негативные изменения происходят с организмом женщины? Что такое перинатальная депрессия, и как её распознать? Действительно ли беременные женщины глупеют или это миф? Что такое насилие в родах? Как мужьям реагировать на капризы беременных жен?

До какого периода паре можно заниматься сексом? Об этом во втором эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают клинического психолога, доулу Дарью Уткину.

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