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Страхи

Подкаст "Страхи/Ошибки": как избавиться от чувства сжигающего стыда

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Тема:
Подкасты РИА Новости (423)
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Стыд — очень странная эмоция. Или состояние. Мы можем испытывать его по сотне поводов. Но всегда ли стыд оправдан?

Сказано в эфире
Подкаст «Страхи/Ошибки»: как избавиться от стыда

Нужно ли стыдиться за события десятилетней давности или за других людей? И как связан стыд (или его отсутствие) с успехом?

Какой вред наносит нам стыд и когда он полезен? Почему нам бывает неудобно за поведение своих друзей и родственников? И можно ли полностью освободиться от этой эмоции?

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой, психологом, коучем, бизнес-тренером Сергеем Насибяном и Софией Архангельской, которая постоянно испытывает стыд, разбираемся, как бороться с этим чувством.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (423)

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Теги:
стыд, страхи


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