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Как работает сельский участковый - смерть, драки и разговоры

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201004/31900064/kak-rabotaet-selskiy-uchastkovyy-smert-draki-i-razgovory.html

Вячеслав Дудин — официально лучший участковый Костромской области. Его показатели раскрываемости преступлений самые высокие в регионе.

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Смерть, драки и разговоры: как работает сельский участковый

Работает он не в областном центре, а отвечает за общественный порядок в одном селе и двух поселках — всего за ним закреплено 2500 человек. Всех подопечных он буквально знает в лицо.

Наладить отношения между рассорившимися семьями, написать характеристику для устройства на работу и даже найти труп в лесу — кроме раскрытия и предотвращения преступлений Дудину ежедневно приходится решать самые разные задачи. Почему работать с потерпевшими в селе труднее, чем с подозреваемыми?

Как помочь позвонившему среди ночи пьянице и отчаявшейся пенсионерке? Чем служба полицейского в городе отличается от службы в глубинке?

Журналист МИА "Россия Сегодня" Виктор Званцев отправился в Костромскую область, чтобы провести целый день с участковым и понять специфику его работы.

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Теги:
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