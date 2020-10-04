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Мы все умрем.
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Мы все умрем: как происходит перепрограммирование мозга - подробности

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Тема:
Подкасты РИА Новости (424)
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В последние годы ученые открыли способы удалённо управлять чужим мозгом без нейроинтерфейсов. Правда, для этого нужно изменять ДНК нервных клеток – но, при желании, это можно сделать незаметно.

Сказано в эфире
Мы все умрём. Перепрограммирование мозга

Новейшие технологии позволяют напрямую соединять мозг и компьютер с помощью нейроинтерфесов. Эти устройства могут как считывать активность нервных клеток, так и управлять их деятельностью с помощью электрических сигналов.

В основном нейроинтерфесы надевают, как шлем или шапку, но для большей точности провода и электроды можно вживлять прямо в кору головного мозга. Сегодня такие нейроимпланты используют для помощи людям с заболеваниями нервной или двигательной системы, а возможности их применения в будущем почти безграничны.

Но для установки инвазивных нейроинтерфейсов приходится сначала проводить операцию на открытом мозге, а потом постоянно раздражать его посторонней электромагнитной активностью. Поэтому ученые ищут другие, более щадящие методы воздействия на нейроны. Несколько способов уже открыли – но для них нужно генетически модифицировать клетки мозга.
Работа человеческого мозга, архивное изображение.
© Fotolia / Andrea Danti
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В новом эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно" врач лучевой диагностики и редактор портала Neuronovosti.ru Анна Хоружая рассказала, как и зачем переписывают генетический код нервных клеток, чем можно воздействовать на изменённые нейроны и на ком (или на чём) тестируют новые способы управления мозгом.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (424)

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Теги:
мозг


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