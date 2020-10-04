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Сорванный дедлайн. До какого возраста нужно успеть родить?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (425)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201004/31900714/sorvannyy-dedlayn-do-kakogo-vozrasta-nuzhno-uspet-rodit.html

Они говорят: "старородящая". А тебе всего 27. Они говорят: "ты эгоистка". А у тебя все только начинается. Потом говорят: "человечество вымирает!". Но почему ты должна спасать мир? Самих женщин, как всегда, забыли спросить, что для них лучше. Когда стоит рожать?

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Сорванный дедлайн. До какого возраста нужно успеть родить?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" выясняем, когда лучше рожать первого ребёнка и до какого возраста стоит завести, например, второго.

Что такое ранняя менопауза и кто в зоне риска? От каких генетических заболеваний и других сложностей во время беременности может спасти обычная консультация генетика? Какие обследования нужно пройти, если вы планируете детей? Что такое отсроченное материнство? На какие репродуктивные технологии можно рассчитывать, если собираешься рожать ближе к сорока?

Об этом  Лина и Настя спрашивают кандидата медицинских наук, акушера-гинеколога, генетика Наталию Андронову.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (425)

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