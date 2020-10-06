Жемчугов: число заболевших коронавирусом - значительно выше

Число жителей Земли, инфицированных коронавирусом, может в десятки раз превышать количество реально установленных диагнозов COVID-19: в общей сложности носителями коронавируса сейчас считается около 10% населения планеты.

Сказано в эфире Жемчугов: число заболевших коронавирусом - значительно выше

Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа необходимо умножить на 10, чтобы понять истинную статистику заболеваемости, это - простейшие азы эпидемиологических законов. Об этом в эфире радио Sputnik заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Если провести такой расчет, мы получим цифру в 350 миллионов человек на планете, которые являются носителями либо переболели этим вирусом. А эпидемия закончится тогда, когда сформируется планетарная иммунитарная прослойка - коло 60 процентов населения всего мира", - рассказал собеседник.

Когда число людей с иммунитетом в COVID-19 перешагнет этот порог и начнет приближаться к 80 процентам населения всей Земли, начнется торможение распространения инфекции и пандемия постепенно сойдет на нет, уверен эксперт.

"Любая чрезвычайная ситуация на Земле отражается на людях, они не могут адекватно оценить опасность вируса для себя, прогнозы. В такой ситуации возникают реактивные психозы, многие впадают в панику, увеличивается количество самоубийств. В таких условиях людям должны предоставлять консультации по телефону, объяснять, что ничего настолько страшного не происходит", - добавил Жемчугов.

Сейчас среди стран Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина.

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