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Владислав Жемчугов.
© Foto: из архива Жемчугова

Жемчугов: число заболевших коронавирусом - значительно выше

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2034)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201006/31935912/zhemchugov-chislo-zabolevshikh-koronavirusom-znachitelno-vyshe.html

Число жителей Земли, инфицированных коронавирусом, может в десятки раз превышать количество реально установленных диагнозов COVID-19: в общей сложности носителями коронавируса сейчас считается около 10% населения планеты.

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Жемчугов: число заболевших коронавирусом - значительно выше

Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа необходимо умножить на 10, чтобы понять истинную статистику заболеваемости, это - простейшие азы эпидемиологических законов. Об этом в эфире радио Sputnik заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Если провести такой расчет, мы получим цифру в 350 миллионов человек на планете, которые являются носителями либо переболели этим вирусом. А эпидемия закончится тогда, когда сформируется планетарная иммунитарная прослойка - коло 60 процентов населения всего мира", - рассказал собеседник.

Когда число людей с иммунитетом в COVID-19 перешагнет этот порог и начнет приближаться к 80 процентам населения всей Земли, начнется торможение распространения инфекции и пандемия постепенно сойдет на нет, уверен эксперт.

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"Любая чрезвычайная ситуация на Земле отражается на людях, они не могут адекватно оценить опасность вируса для себя, прогнозы. В такой ситуации возникают реактивные психозы, многие впадают в панику, увеличивается количество самоубийств. В таких условиях людям должны предоставлять консультации по телефону, объяснять, что ничего настолько страшного не происходит", - добавил Жемчугов.

Сейчас среди стран Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2034)

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Теги:
зараза, планета, коронавирус


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