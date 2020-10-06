Журавлев: остановить Карабахский конфликт будет трудно, и вот почему

Сказано в эфире Журавлев: остановить Карабахский конфликт будет трудно, и вот почему

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал региональных и международных игроков помочь добиться срочного прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Гуттереш осудил конфликт в Карабахе и выразил серьезную обеспокоенность данными об обстрелах жилых зон.

Полностью остановить Карабахский конфликт будет крайне трудно, поскольку это давнее противостояние подпитывается самостоятельно, однако если предпринять серьезные усилия, можно будет вновь заморозить боевые действия и опять "законсервировать" эту проблему. Об этом в эфире радио Sputnik заявил Дмитрий Журавлев.

"В первую очередь, должны взаимодействовать в переговорах Россия, Турция, США и Франция. Думаю, что вместе властям этих стран удастся убедить обе стороны прекратить огонь. Армения готова это сделать уже сейчас, Азербайджан вчера заявил готовность к переговорам", - сказал собеседник.

На данном этапе всем наблюдателям стало предельно ясно, что военная победа одной из стран в этом конфликте, в принципе, невозможна. Поэтому международные структуры должны включиться в достижение перемирия между противоборствующими сторонами, уверен эксперт.

"Надо добиться перемирия, чтобы не погибали люди. Полного мира, конечно, достигнуть не удастся. Турция должна услышать и позицию России, и США в этом конфликте", - подытожил Журавлев.

Во вторник президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в очередной раз подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Стороны обратили внимание на масштабный характер конфликта в Нагорном Карабахе и потери со стороны Азербайджана и Армении - как среди военных, так и мирного населения.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Власти непризнанной республики заявили, что Азербайджан открыл огонь по ее территории, в том числе по столице - Степанакерту.

По данным Минобороны Азербайджана, обстрелы устроила армянская сторона, а азербайджанские силы провели контрнаступательную операцию. В Армении утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Россия потребовала немедленно прекратить огонь, призвав Баку и Еревану перейти к мирному диалогу. Позицию Москвы поддержали Китай, США, страны Европы, а также НАТО, ООН, ОБСЕ и другие международные организации. При этом Турция и Афганистан приняли сторону Азербайджана в конфликте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova