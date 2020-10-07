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Николай Малышев.
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Малышев: можно ли повторно заразиться коронавирусом

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2038)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201007/31941705/malyshev-mozhno-li-povtorno-zarazitsya-koronavirusom.html

Многие из тех людей, которые переболели COVID-19, скептически относятся к угрозе повторного заражение, однако такая вероятность существует, утверждают эксперты.

Сказано в эфире
Малышев: можно ли повторно заразиться коронавирусом

В мире появляется все больше работ по эпидемиологии, которые свидетельствуют, что антитела в крови у людей, которые переболели коронавирусом нового типа, со временем исчезают. Об этом в эфире радио Sputnik заявил профессор, доктор  медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"В некоторых работах содержатся утверждения о том, что через шесть месяцев после перенесенного COVID-19 в крови практически уже нет антител, иммунитет против коронавирусной инфекции отсутствует", - сказал эксперт.

Пандемия в мире бушует седьмой месяц, и ученые лишь собирают медицинскую статистику - кто из перенесших инфекционное заболевание в марте сейчас повторно заразился. 

Вакцина от коронавируса. Иллюстративное фото
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"Считается, что если 75-80 процентов населения планеты получит иммунитет к вирусу нового типа, пандемия постепенно прекратится.Это касается не только COVID-19, но и других инфекций. Такая же ситуация была в XX веке и при эпидемии кори", - сообщил Малышев. 

Специалист убежден: населению земного шара необходима вакцинация, чем интенсивнее она будет проводиться в государствах мира, тем быстрее человечество избавится от вирусной угрозы, возникшей в 2020 году.

Сейчас среди стран Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2038)

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Теги:
распространение, коронавирус


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