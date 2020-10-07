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Владимир Шаповалов.
© Photo : Московский педагогический государственный университет

Шаповалов: Трамп разрешил рассекретить все данные о его "связях" с Россией

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201007/31952172/shapovalov-trump-razreshil-rassekretit-vse-dannye-o-ego-svyazyakh-s-russia.html

Президент США заявил, что распорядился рассекретить все документы, связанные с приписываемыми ему связями с Россией. Также он решил обнародовать информацию о переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.

Сказано в эфире
Шаповалов: Трамп разрешил рассекретить все данные о его "связях" с Россией

Мир вступил в эпоху новой искренности, когда происходят рассекречивания документов и сливы информации, что ранее казалось невозможным, это и телефонные переговоры лидеров стран друг с другом, тайные разведывательные данные и многое другое. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал Владимир  Шаповалов - политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.

"Сейчас США вступили в последнюю фазу предвыборной кампании, досрочное голосование уже идет. Но самое важное - впереди, совсем немного времени остается до дня выборов. Трамп после болезни, восставший как Феникс из пепла, начинает кампанию против Байдена. После этого, я думаю, пойдет порция "украиногейта", но у Трампа есть и колеблющиеся сторонники", - сказал эксперт.

Шаповалов уверен: Трамп сделает все возможное, чтобы доказать отсутствие связей с "русским следом", а особо аргументировать это американскому президенту не придется, поскольку все было детально изложено ранее прокурором Робертом Мюллером. 

Белый дом.
© REUTERS / Kevin Lamarque
Эксперт: выборы президента США - гонка без лидера во мгле непредсказуемости

"Сейчас Трамп намерен актуализировать всю эту историю, заставляет избирателей в очередной раз вспомнить об этом мошенничестве, которое было организовано Демократической партией США", - считает политолог.

То есть, на данном этапе президентской гонки Трамп фактически опередил своего конкурента, заранее выбив у него "из рукава" основной политический козырь, добавил Шаповалов. По его словам, сейчас действующий американский президент играет на опережение, чтобы максимально понизить электоральные шансы Джо Байдена.

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Теги:
рассекречивание, документы, Трамп


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