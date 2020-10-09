Светов: США боятся конкуренции России в разработке вакцины от COVID-19

В Вашингтоне заявили о планах Москвы помешать внедрению американской вакцины от COVID-19, такую позицию озвучил глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.

Сказано в эфире Светов: США боятся конкуренции России в разработке вакцины от COVID-19

Каких-либо доказательств в подтверждение сказанного спикер не привел.

"Как только мы это сделаем (получим вакцину - ред.), они несомненно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока - Китай, Россия и Иран - пытаются помешать нам получить вакцину", — сказал Эванина.

Чем вызвана такая позиция США - ситуацию проанализировал в эфире радио Sputnik российский политолог Юрий Светов.

"Заявления Соединенных штатов основаны на том, что появилось очередное направление, по которому Россия и Китай демонстрируют свою конкурентоспособность. Сейчас все сосредоточено, в основном, не столько на вопросах безопасности, сколько на экономических аспектах. Все вопли США насчет рынка частных военных компаний связаны с появлением на нем конкурентов из России", - сказал эксперт.

Аналогичную позицию, по утверждению политолога, американцы занимают и по конкуренции, которую составляет им Россия в производстве сверхточного и гиперзвукового оружия. Собеседник дал простое объяснение такой позиции США - там думают, что в России априори не могут ничего создать, а лишь занимаются неким плагиатом идей.

"Заявления Трампа о том, что идея разработки российских сверхзвуковых ракет похищена у американцев, звучали. Вдруг наши фармацевты показали свои возможности в разработке эффективной вакцины, США увидели конкуренцию, решив ее притормозить", - сказал Светов.

Уже сейчас ряд стран мира заинтересовались разработками российских специалистов, заявляя о намерении приобрести вакцину из РФ на гигантские суммы, это, уточнил политолог, крайне не нравится в заокеанском государстве.

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