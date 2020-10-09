18:30 09 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.94
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Политолог Юрий Светов.
фото из личного архива Юрия Светова

Светов: США боятся конкуренции России в разработке вакцины от COVID-19

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2051)
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201009/31975532/sovetov-usa-boyatsya-konkurentsii-russia-v-razrabotke-vaktsiny.html

В Вашингтоне заявили о планах Москвы помешать внедрению американской вакцины от COVID-19, такую позицию озвучил глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.

Сказано в эфире
Светов: США боятся конкуренции России в разработке вакцины от COVID-19

Каких-либо доказательств в подтверждение сказанного спикер не привел.

"Как только мы это сделаем (получим вакцину - ред.), они несомненно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока - Китай, Россия и Иран - пытаются помешать нам получить вакцину", — сказал Эванина.

Чем вызвана такая позиция США - ситуацию проанализировал в эфире радио Sputnik российский политолог Юрий Светов. 

"Заявления Соединенных штатов основаны на том, что появилось очередное направление, по которому Россия и Китай демонстрируют свою конкурентоспособность. Сейчас все сосредоточено, в основном, не столько на вопросах безопасности, сколько на экономических аспектах. Все вопли США насчет рынка частных военных компаний связаны с появлением на нем конкурентов из России", - сказал эксперт.

Аналогичную позицию, по утверждению политолога, американцы занимают и по конкуренции, которую составляет им Россия в производстве сверхточного и гиперзвукового оружия. Собеседник дал простое объяснение такой позиции США - там думают, что в России априори не могут ничего создать, а лишь занимаются неким плагиатом идей.

Вакцина против новой коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи.
РФПИ и Центр имени Гамалеи
"Спутник V": когда поступят данные об эффективности вакцины

"Заявления Трампа о том, что идея разработки российских сверхзвуковых ракет похищена у американцев, звучали. Вдруг наши фармацевты показали свои возможности в разработке эффективной вакцины, США увидели конкуренцию, решив ее притормозить", - сказал Светов. 

Уже сейчас ряд стран мира заинтересовались разработками российских специалистов, заявляя о намерении приобрести вакцину из РФ на гигантские суммы, это, уточнил политолог, крайне не нравится в заокеанском государстве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2051)

По теме

Насколько опасна вакцина: США требуют ответа, Европа считает барыши
Названа максимальная цена на российскую вакцину от коронавируса
Теги:
США, Россия, вакцина


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
В Праге - кондитерская премьера, пирожное в форме коронавируса.
Фото - Один "ковидлик", пожалуйста: в Чехии кондитеры делают пирожные "на злобу дня"
Ракетный удар по Собору в Нагорном Карабахе. Что стало со святыней?
Видео - Ракетный удар по Собору в городе Шуши. Что стало со святыней?
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться