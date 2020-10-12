Садовничий: стоит ли переводить студентов на дистанционное обучение

Ректор Московского государственного университета пояснил, почему по некоторым специальностям студенты не могут обучаться дистанционно, им необходимы и практические навыки.

Сказано в эфире Садовничий: стоит ли переводить студентов на дистанционное обучение

Переводить учащихся вузов полностью на онлайн-процесс получения знаний - нецелесообразно, поскольку, к примеру, студенты физико-математических факультетов не станут такими специалистами, как необходимо, им нужна практика. Об этом в эфире радио Sputnik заявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

"Полностью отрицать форму дистанционного обучения не стоит, поскольку многие ребята уже работали по такой системе. Да, конечно, они постоянно ходят с компьютерами, смотрят научные материалы, изучают информацию, готовятся к лекциям. Эти методы дистанционного обучения также полезны. Но я бы назвал их вспомогательными", - уточнил ректор.

По словам Садовничего, с точки зрения науки, ученому необходимо общение с коллегами, обмен мнениями и опытом, практическими наработками в различных отраслях, но сейчас главное - пройти через осенний, кризисный период, когда эпидемиологи констатируют очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в России и ряде стран Европы.

"Важно не ломать свою психологию, думать, что все теперь живут сами по себе, это - губительно для человека. Думаю, что надо оставаться такими же веселыми, общительными, поддерживать коммуникацию с друзьями и коллегами и дистанционно, и при личных встречах, соблюдая все нормы", - заключил собеседник.

Сейчас среди стран Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина.

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