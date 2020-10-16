Захарова о конфликте в Карабахе: цель - прекратить кровопролитие

Сказано в эфире Захарова о конфликте в Карабахе: цель - прекратить кровопролитие

Позиция России заключается в том, чтобы создать рабочие группы из военных Армении и Азербайджана и определить механизм прекращения огня. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр иностранных дел Сергей Лавров подробно осветил эту тему в интервью трем российским радиостанциям. Пока такая работа не ведется, мы надеемся, что этот механизм все же вскоре будет запущен", - сказала Захарова.

Что касается мирного исхода событий в Карабахе, представитель МИД РФ отметила, что этот сценарий прорабатывается, содержание его уже известно - поэтапное освобождение некоторых районов, гарантии безопасности, обеспечение нормальной связи между сторонами конфликта.

"Заявлений с каждой из сторон переговоров делается огромное количество, каждое из них - эмоциональное. Но главное понять, идут ли эти заявления на достижение конкретной цели. На сегодняшний день - это прекращение кровопролития, приостановление огня и переход к переговорному процессу", - отметила Захарова.

Все усилия по приостановке боевых действий должны быть сосредоточены на позициях мировых лидеров и держав и основываться на конкретных целях - перевести конфликт в мирное русло, усадить стороны за стол переговоров, подытожила представитель МИД РФ.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры.

В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

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