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Вадим Покровский
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Покровский: как "клетки памяти" защищают людей от инфицирования COVID-19

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201020/32079109/pokrovskiy-kak-dolgo-suschestvuyut-antitela-v-krovi-u-perebolevshikh-covid-19.html

У значительной доли переболевших коронавирусной инфекцией людей антитела быстро исчезают - к такому выводу пришли российские ученые, эксперт прокомментировал их исследование.

Сказано в эфире
Покровский: как "клетки памяти" защищают людей от инфицирования COVID-19

Около 15-20% переболевших COVID-19 теряют антитела за пару месяцев, пишет РИА Новости. Об этом сказал в эфире канала "Россия 1" академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Как пояснил ученый, у некоторых пациентов иммунная система дает небольшой ответ на вирус, а "через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа".

При этом Тотолян пояснил, что низкий уровень выявленных иммуноглобулинов может быть связан с тем, что существующие системы диагностики просто не распознают их в таком количестве.

"Исчезновение антител в крови не означает, что у человека не сформировался иммунитет. Существуют некие "клетки памяти", которые сохраняют информацию о встрече с вирусом. При повторной вирусной угрозе они дадут сигнал всем системам организма, в том числе клеткам-производителям антител", - заявил в эфире радио Sputnik Академик РАН Вадим Покровский.

По последним данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 39,6 миллиона человек, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертом месте.

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Теги:
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