Захарова: Германия напрямую вмешивается в дела Молдовы

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова озвучила обвинения в адрес главы Минобороны Германии во вмешательстве в молдавские выборы.

Сказано в эфире Захарова: Германия напрямую вмешивается в дела Молдовы

В официальном Twitter-аккаунте председателя германской партии Христиан-демократический союз (ХДС), министра обороны Германии 13 октября было опубликовано официальное обращение в преддверии президентских выборов в Молдове 1 ноября. Представитель правительства ФРГ однозначно высказалась в поддержку кандидатуры председателя партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

"Мы рассматриваем эти призывы высокопоставленного представителя ФРГ как прямое вмешательство в дела Республики Молдова. Утверждение данного официального представителя ФРГ о взаимосвязи выборов в пользу Санду и европейского будущего страны переходит все границы и не может быть расценено иначе, как попытка неприкрытого шантажа молдавских избирателей", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ назвала такие заявления абсолютно неприемлемыми и противоречащими международной практике.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - министр обороны и председатель Христианско-демократического союза — партии Ангелы Меркель.

Кампания 2020 - четвертые прямые выборы президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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