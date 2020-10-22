18:14 22 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.04
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Пресс-служба МИД РФ

Захарова: Германия напрямую вмешивается в дела Молдовы

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201022/32127086/zakharova-germaniya-napryamuyu-vmeshivaetsya-v-dela-moldovy.html

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова озвучила обвинения в адрес главы Минобороны Германии во вмешательстве в молдавские выборы.

Сказано в эфире
Захарова: Германия напрямую вмешивается в дела Молдовы

В официальном Twitter-аккаунте председателя германской партии Христиан-демократический союз (ХДС), министра обороны Германии 13 октября было опубликовано официальное обращение в преддверии президентских выборов в Молдове 1 ноября. Представитель правительства ФРГ однозначно высказалась в поддержку кандидатуры председателя партии "Действие и солидарность" Майи Санду. 

"Мы рассматриваем эти призывы высокопоставленного представителя ФРГ как  прямое вмешательство в дела Республики Молдова. Утверждение данного официального представителя ФРГ о взаимосвязи выборов в пользу Санду и европейского будущего страны переходит все границы и  не может быть расценено иначе, как попытка неприкрытого шантажа молдавских избирателей", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ назвала такие заявления абсолютно неприемлемыми и противоречащими международной практике.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - министр обороны и председатель Христианско-демократического союза — партии Ангелы Меркель.

Анжела Колацки.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Колацки: объясню причины разногласий между Санду и Нэстасе

Кампания 2020 - четвертые прямые выборы президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мария Захарова выступила в поддержку Sputnik Эстония
Мария Захарова проведет брифинг, но журналисты не придут
Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на важные для Молдовы вопросы
Теги:
Молдова, заявление, Захарова


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Бюллетень для голосования на президентских выборах.
Пошли в тираж: как печатают бюллетени для выборов президента Молдовы
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу.
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться