Попова: осенью коронавирус нового типа особенно опасен и заразен

Главный санитарный врач России рассказала, как правильно вести себя людям до тех пор, пока вакцина от коронавируса станет доступной для большинства населения планеты.

Сказано в эфире Попова: осенью коронавирус нового типа - особенно опасен и заразен

Коронавирус, который передается воздушно-капельным путем, является крайне заразным, его эпидемиологию ученые еще будут изучать, его строение сегодня понятно исследователям, но главное сегодня - не заболеть и дождаться повсеместной вакцинации. Об этом в эфире радио Sputnik заявила Анна Попова - глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России.

"Вирус пришелво второй раз за сезон в северное полушарие Земли. Вирус этот агрессивен, он ходит среди населения. Если весной все люди были к нему абсолютно стерильны, сейчас у некоторых переболевших выработался определенный иммунитет. Встреча каждого человека с этим вирусом заканчивается выработкой антител, у кого-то через болезнь, у других - бессимптомно", - заявила собеседница.

По словам Поповой, осенью риск заболеть COVID-19 - особенно велик, поскольку наличие вакцины у медиков - незначительно. Пока же производство вакцины не началось в промышленных масштабах, весь мир находится в приблизительно схожей ситуации. Главная задача для жителей стран планеты - без заражения дойти до этапа вакцинации.

"За весь период пандемии мы поняли пути передачи этого вируса, и нам необходимо на этом этапе не дать вирусу развиваться", - уточнила глава Роспотребнадзора.

Люди должны отставить на второй план скептическое отношение к вирусной угрозе, максимально следовать всем санитарным рекомендациям и мерам профилактики, с которыми выступают медики, подытожила Попова.

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