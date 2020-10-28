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Виктор Петров.
© Photo : Facebook / Гагаузия моей мечты

Петров: гагаузский народ готов встать на защиту суверенитета Молдовы

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (213)
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Sputnik Молдова
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Представители общественных сил гагаузской автономии заявили о своей твердой решимости не допустить вмешательства внешних игроков во внутриполитические дела республики.

Сказано в эфире
Петров: гагаузский народ готов встать на защиту суверенитета Молдовы

Активисты Народного антикризисного штаба (НАШ) Гагаузии выразили озабоченность информацией о возможном участии в дестабилизации ситуации в стране группы иностранцев.

"Гагаузский народ всегда с уважением относился к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и не допустит вмешательства третьих сил во внутренние дела Республики Молдова с целью препятствования свободному волеизъявлению граждан и дестабилизации ситуации в стране", - отметил председатель организации Виктор Петров в ходе брифинга в Комрате.

Он также заявил о готовности гагаузов "обеспечить народный щит для поддержки и защиты законно избранного президента, выступающего за мир в многонациональном молдавском народе, укрепление государственности, суверенитета и территориальной целостности".

Константин Гылкан.
© Sputnik / Maxim Topal
Гылкан: в Гагаузии постоянно борются за улучшение жизни людей

Петров подчеркнул, что члены организации будут следить за выборами главы государства и окажут помощь правоохранительным органам в пресечении возможных попыток вброса бюллетеней и массового подвоза людей.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. 

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (213)

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Теги:
заявление, общество, Гагаузия


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