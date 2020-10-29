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Алексей Маслов
© Photo : bricsmagazine.com

Маслов: когда мировая экономика начнет восстанавливаться после пандемии

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201029/32197989/kogda-mirovaya-ekonomika-nachnet-vosstanavlivatsya-posle-pandemii.html

Мир столкнулся с масштабным кризисом, вызванным пандемией COVID-19. При этом Китай, который первым еще в начале года стал вводить жесткие карантинные меры, поставив на паузу целые отрасли экономики, во втором и третьем кварталах практически вернулся к нормальной жизни.

Сказано в эфире
Маслов: когда мировая экономика начнет восстанавливаться после пандемии

В идеальном мире существует общий план, когда представители стран встречаются и договариваются о совместных мерах по восстановлению экономики, но в реальности все обстоит иначе - в "постковидном" мире стала очевидной неэффективность многих институтов, а также непрочность ранее достигнутых договоренностей. Об этом в эфире радио Sputnik заявил временно исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"В предкризисной ситуации государственные институты многих стран сработали со значительным замедлением. До сих пор мы не видим серьезного межгосударственного сотрудничества, мы видим лишь процесс обсуждения. Существует кризис доверия между странами, блоками, учеными", - заявил эксперт.
Алла Токарчук.
© Sputnik / Rodion Proca
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По мнению специалиста, к кризису, спровоцированному пандемией COVID-19, мир был полностью не готов, поэтому даже в следующем году общего плана действий по восстановлению экономик государств планеты не будет. На данном этапе можно наблюдать лишь рост национального эгоизма между странами, когда каждое государство спасает свое национальное хозяйство всеми доступными методами. 

"Особую позицию занял Китай, который предлагает всему миру свою кибер-валюту в мировой торговле, не желая при этом увеличивать реальный оборот юаня. Многие страны мира предлагают свой личный выход из кризиса, разрушая общемировую экономическую ситуацию", - отметил Маслов.

Лидером после кризиса станет та страна, которая с наименьшими потерями выйдет из пандемии коронавируса, которой удастся практически полностью восстановить свою экономику в течение 2021 года, то государство, которому удастся наиболее эффективно презентовать миру свои достижения по выхода из сложной "постковидной" ситуации, резюмировал эксперт.

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Теги:
восстановление, мир, экономика


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