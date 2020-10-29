Линдер: мигранты-нелегалы будут разъедать ЕС как ржавчина, совершая теракты

Даже при наличие оперативной информации у правоохранительных органов, при отсутствии конкретных данных о подготовке террористического акта выявить его на раннем этапе - крайне сложно. Об этом в комментарии радио Sputnik заявил президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.
"Когда речь идет об одиночке-исполнителе, психотип этого человека неизвестен, равно как и данные о том, кто его направлял. Поэтому, даже имея предварительную информацию, практически невозможно отфильтровать всех. Такие происшествия всегда несут за собой эффект неожиданности", - отметил эксперт.
"Люди, которые нелегально попали на территорию Евросоюза, не будут интегрированы в это сообщество, они продолжат его "разъедать" как ржавчина. Сейчас на территории ЕС - порядка 5 миллионов нелегальных мигрантов, из которых около 1200 человек - члены различных бандформирований", - добавил собеседник.
Среди нелегалов нет ни богословов, ни высококвалифицированных специалистов, ни представителей интеллигенции, это люди, которые свою культуру плохо знают, их задача - разрушать культуру европейскую, резюмировал Линдер.
Четверг стал черным днем для Франции. В Ницце неизвестный ворвался в церковь и убил несколько человек, через некоторое время еще одно вооруженное нападение произошло в Авиньоне. В Лионе человека с ножом удалось обезвредить.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ответ властей террористам будет "твердым, беспощадным и немедленным".
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