Линдер: мигранты-нелегалы будут разъедать ЕС как ржавчина, совершая теракты

Нападение около церкви в Ницце произошло в четверг утром, в результате погибли три человека, нападавший был быстро задержан правоохранительными органами: эксперт прокомментировал шокирующий случай.

Сказано в эфире Линдер: мигранты будут разъедать ЕС как ржавчина, совершая теракты

Даже при наличие оперативной информации у правоохранительных органов, при отсутствии конкретных данных о подготовке террористического акта выявить его на раннем этапе - крайне сложно. Об этом в комментарии радио Sputnik заявил президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.

"Когда речь идет об одиночке-исполнителе, психотип этого человека неизвестен, равно как и данные о том, кто его направлял. Поэтому, даже имея предварительную информацию, практически невозможно отфильтровать всех. Такие происшествия всегда несут за собой эффект неожиданности", - отметил эксперт.

По его словам, если бы у государственных спецслужб Франции были предварительные данные, этот теракт можно было бы остановить на этапе подготовки. Общеевропейская контртеррористическая система в этом случае не сработала, добавил Линдер.

"Люди, которые нелегально попали на территорию Евросоюза, не будут интегрированы в это сообщество, они продолжат его "разъедать" как ржавчина. Сейчас на территории ЕС - порядка 5 миллионов нелегальных мигрантов, из которых около 1200 человек - члены различных бандформирований", - добавил собеседник.

Среди нелегалов нет ни богословов, ни высококвалифицированных специалистов, ни представителей интеллигенции, это люди, которые свою культуру плохо знают, их задача - разрушать культуру европейскую, резюмировал Линдер.

Четверг стал черным днем для Франции. В Ницце неизвестный ворвался в церковь и убил несколько человек, через некоторое время еще одно вооруженное нападение произошло в Авиньоне. В Лионе человека с ножом удалось обезвредить.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ответ властей террористам будет "твердым, беспощадным и немедленным".

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