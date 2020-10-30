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Виорел Гырбу.
© Sputnik / Osmatesco

Гырбу: на каких условиях МВФ выделит деньги Молдове

Сказано в эфире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201030/32214692/gyrbu-na-kakikh-usloviyakh-mvf-vydelit-dengi-moldove.html

Подписание Меморандума о двустороннем сотрудничестве может произойти тогда, когда правительство страны выполнит все свои обязательства - уверен эксперт.

Сказано в эфире
Гырбу: на каких условиях МВФ выделит деньги Молдове

В МВФ хорошо понимают положение дел в Молдове, такого рода ситуации бывают во многих странах, однако желания просто избавиться от этих денег у Международного валютного фонда нет. Об этом во комментарии студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу. 

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Прежде чем переводить деньги представители МВФ подождут результатов выборов, если не будут зафиксированы большие нарушения демократических норм, ну и, разумеется, если у правительства будет не только формальное, но и реальное желание что-то изменить в стране, считает собеседник.

Он добавил, что в республике довольно нестабильная ситуация и, скорее всего, МВФ стоит подождать и посмотреть на развитие событий в Молдове.

 По мнению Гырбу, определенное значение в выдвигаемых Международным валютным фондом условиях будут иметь разные социальные программы.

"Чтобы те, кто более зависим от денежных средств, получаемых из госбюджета, эти слои населения должны быть поддержаны. Социальная политика будет иметь свой определенный вес. В тоже время ожидаю, что МВФ будет настаивать на структурных реформах", - сказал экономист.

Как считает эксперт, Фонд обратит внимание и на то, как государство управляет своими активами в экономике. Скорее всего пристально будет рассматриваться и экономическая политика, чтобы найти лучший выход из ситуации, подытожил аналитик.

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Теги:
сотрудничество, МВФ, Молдова


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