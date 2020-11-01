Влах: отдала свой голос за стабильность в Гагаузии и в Молдове

Сказано в эфире Влах: отдала свой голос за стабильность в Гагаузии и в Молдове

Глава Гагаузии Ирина Влах проголосовала на своем избирательном участке в Комрате. Башкан отдала свой голос "за стабильность и продолжение позитивных изменений на территории автономии" и призвала жителей автономии, несмотря на непогоду, "обязательно воспользоваться своим правом прийти на избирательные участки".

"Я уверена в том, что все те положительные изменения, которые были у нас в Гагаузии, должны быть продолжены. Призываю всех жителей автономии голосовать за стабильность, за мир, благополучие и взаимопонимание в нашей стране. За тех, кто не понаслышке и хорошо знает Гагаузию, наши проблемы и с уважением относится к нашему региону", - сказала Влах в комментарии студии Sputnik Молдова.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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