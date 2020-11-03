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Андрей Попов.
© Photo : Life

Попов: теракт в Вене - четко спланированная военная операция

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201103/32311017/popov-terakt-v-vene-chetko-splanirovannaya-voennaya-operatsiya.html

Ветеран силовых структур России проанализировал, как террористы организовали подпольную сеть в Австрии и как скрывались, готовя свои темные дела.

Сказано в эфире
Попов: теракт в Вене - четко спланированная военная операция

То, что произошло в Вене, являлось спланированной спецоперацией, а не выходкой террористов-одиночек, когда в разных местах города началась стрельба, а это означает, что террористическое подполье располагает в Австрии сетью хорошо законспирированных агентов. Об этом в эфире радио Sputnik заявил член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.

"Террористы работают и живут как обычные жители Австрии, их сложно заподозрить. Надо четко понимать, что террор в последние 10 лет стал для преступников практически решением всех проблем - экономических, внутриполитических и других. Теракты производятся не только потому, что исламисты хотят отомстить Австрии", - заявил собеседник.

По словам эксперта, одной из главных целей преступников является нагнетание страха, попытка сформировать нужное им общественное мнение, события в Вене - лишь эпизод в террористической схеме, руководители которой используют исполнителей этих злодеяний по всему миру вслепую.

Спецоперация австрийской полиции.
© AP Photo / Ronald Zak
Фото - Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Вене

"Есть понятие "вербовка под чужим флагом, когда человек думает, что работает на разведку США, а оказывается, что он действует в интересах разведки Зимбабве. Так действуют и террористы, которые будут утверждать, что борются за свои цели и идеалы", - добавил собеседник.

Главное в борьбе с мировым терроризмом сегодня - постоянный обмен информацией между государствами, уточнил Попов. Россия неоднократно предлагает свое сотрудничество в этом направлении. 

"Именно у России есть богатый опыт борьбы с терроризмом и предотвращения терактов", - подытожил собеседник. 

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене, а затем подорвал себя, Австрия
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
Теракт в Вене: какую реакцию он вызвал в мире

Российский лидер направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу с соболезнованиями после теракта в Вене. 

Отмечается, что Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Власти Австрии заявили, что произошедшее является терактом. Погибли пять человек. Нападавший был убит.

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Теги:
Спецоперация, Вена, теракт


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