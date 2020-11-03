Сидоров: в США начался раскол на фоне президентских выборов

В США 3 ноября официально проходят президентские выборы, американские избиратели решают, останется ли действующий президент республиканец Дональд Трамп в Белом доме еще на четыре года, или уступит кресло главы государства кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Сказано в эфире Сидоров: в США начался раскол на фоне президентских выборов

Как по состоянию на 3 ноября обстоят дела у кандидатов в целом по стране? В каких штатах может решиться судьба выборов? Как коронавирус меняет рейтинги политиков? Чем запомнится предвыборная кампания в США 2020 года? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.

"Экспертное сообщество поставлено в сложное положение. Если ранее мы могли ссылаться на данные соцопросов, американских СМИ, в 2016 году оказалось, что все это не так, а результаты выборов тяжело все же спрогнозировать. Так, порядка 80 процентов экспертов в мире ошибались, говоря, что победит кандидат от демократов Хилари Клинтон, а выиграл Трамп", - заявил эксперт.

По словам политолога, сейчас на выборах главы североамериканского государства ситуация повторяется - многие социологические опросы стали больше агитационными материалами в происходящей борьбе Байдена и Трампа, это - пропагандистский материал, направленный на то, чтобы сместить действующего президент и привести в высшую власть США любого человека, кроме него.

"В США кампания уникальна тем, что в качестве сменщика рассматривается не какой-то конкретный человек. Это - не 2012 год, когда победил Обама, не 2016-й, когда впервые женщина баллотировалась в президенты. Суть в том, что нет другого сильного кандидата, кроме Трампа", - отметил политолог.

Сидоров уверен: голосование на выборах в США идет "за" или "против" Трампа, а Байден, как таковой, всерьез не рассматривается, как отдельная, сильная политическая фигура.

Основной же посыл к избирателям от Демократической партии США состоит в том, что Байден - он лучше, чем Трамп. На этом фоне в американском обществе назрел раскол, который не закончится 3 ноября, а получит свое развитие и в будущем, резюмировал эксперт.

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