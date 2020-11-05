Чуланов: как долго человек может инфицировать других коронавирусом

Вирус нового типа является крайне заразным, люди, у которых подтвердился такой диагноз, еще долгое время могут быть разносчиками болезни.

Сказано в эфире Чуланов: как долго человек может заражать других коронавирусом

Пандемия бросает нам все новые вызовы, и очевидно, что одним из важнейших инструментов в борьбе с коронавирусом является достоверная информация.

Сегодня нас сопровождает огромное количество различных сообщений и новостей, и среди этого потока не всегда можно найти практические ответы на волнующие всех вопросы: как долго человек, болеющий COVID-19, может быть разносчиком инфекции? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. Исследования показывают, что при легкой и средней форме вирус выделяется до 10 дней после появления симптомов. При тяжелой форме заболевания человек может распространять вирус до 20 дней", - заявил специалист.

В исключительных случаях вирус может содержаться в крови человека до 2 месяцев, но это не означает, что он является опасным для окружающих носителем, способным заразить других людей. Как правило, у человека обнаруживают остаточные явления вируса.

Эксперт добавил: если человек общался с другими членами социума на расстоянии менее одного-полутора метров и был без защитной маски, вероятность инфицирования является довольно высокой.

"Если вы подозреваете, что заразились и есть характерные симптомы ОРВИ, необходимо предупредить ваших близких, проживающих вместе с вами, и находиться в изоляции, в отдельной комнате. Также необходимо внимательно следить, чтобы инфицированный человек ел из отдельной посуды", - отметил собеседник.

Характерными симптомами коронавируса является повышение температуры, кашель, насморк, удушье. В целом они похожи на острую респираторную инфекцию. Если такие симптомы присутствуют, следует незамедлительно позвонить своему лечащему врачу и сообщить об этом, после чего медик будет внимательно отслеживать состояние пациента и, в случае необходимости, примет решение о госпитализации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova