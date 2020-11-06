Драпкина: как действовать, если у вас - симптомы, похожие на коронавирус

Не стоит паниковать, если вы вдруг закашляли, у вас появился насморк или незначительная слабость, не всегда эти симптомы свидетельствуют об инфицировании коронавирусом, а могут быть обычной сезонной простудой.

Сказано в эфире Драпкина: как действовать, если у вас - симптомы, похожие на коронавирус

Не стоит моментально звонить в службу скорой медицинской помощи, если появились симптомы простудного заболевания, но позвонить на следующий день лечащему врачу все же стоит - специалист проведет беседу с пациентом, выяснив все обстоятельства, и сможет сделать дальнейшие выводы а, в случае необходимости, назначит адекватное лечение. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила директор российского Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

"В первую очередь необходимо обеспечить себя отдельной посудой, изолироваться дома, не выходить на работу, уведомив начальство по телефону о плохом самочувствии. Необходимо в обязательном порядке позвонить в поликлинику, за которой вы закреплены, рассказать о своем самочувствии", - сказала специалист. © Sputnik / Нина Зотина Чуланов: как долго человек может инфицировать других коронавирусом

По ее словам, после поступления сигнала медикам, человек находится под постоянным наблюдением врачей, у которых есть четкие инструкции, как действовать по отношению к каждому конкретному пациенту. В течение нескольких дней врач поймет, заражен ли человек коронавирусом нового типа, либо все же это - обычное ОРВИ.

"Я бы посоветовала специфического лечения без назначения врача не предпринимать. При температуре тела выше 38 градусов необходимо принимать жаропонижающие препараты", - добавила Драпкина.

Специалист также порекомендовала сохранять спокойствие и не впадать в панические настроения, достаточно сигнала медикам по телефону, чтобы человек был уверен, что его не оставят один на один с заболеванием.

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