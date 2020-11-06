Жук: уход Жванецкого - огромная потеря для литературного мира России и постсоветских стран

Известный советский и российский актер, сценарист и поэт Вадим Жук поделился своими воспоминаниями о Михаиле Жванецком, который ушел из жизни в пятницу на 87 году жизни.

Сказано в эфире Жук: уход Жванецкого - огромная потеря для русской литературы

Кончина Жванецкого - потрясающая печаль и огромная потеря для всего литературного мира России и постсоветских стран, где талант писателя-сатирика был также особо почитаем. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал Вадим Жук.

"Он всегда отличался стремлением к новому. При всем своем таланте он всегда хотел, чтобы наше общество - и советское, и современное было нормальным, человеческим, европейским. При его жизни ему не удалось этого сделать. Мне жаль, что Миша умер со знанием своего невыполненного, но великого сатирического долга", - заявил собеседник.

Актер заявил, что таких, как Жванецкий, больше не осталось и, узнав печальное известие, в его сердце появилось чувство глубокой скорби. По мнению Жука, народ вскоре поймет, какую гигантскую и невосполнимую потерю он понес с уходом из жизни великого сатирика.

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком по кранам.

В студенческие годы начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин, а через некоторое время он пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.

За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему всесоюзную известность. Выступал писатель и самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.

Жванецкий — автор более чем десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.

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