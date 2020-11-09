Притчин: спрогнозировать развитие событий в Карабахе сложно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе.

Сказано в эфире Притчин: спрогнозировать развитие событий в Карабахе сложно

По сообщению одного из дипломатических источников, президент России Владимир Путин приветствовал предложение турецкого лидера по мирному урегулированию конфликта в Карабахе, пишет РИА Новости.

Утверждается, что скоро переговоры по карабахскому кризису могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ.

Инициативу, с которой выступил глава турецкого государства, в эфире радио Sputnik прокомментировал Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Это - не первая попытка Турции зафиксировать за собой позицию переговорщика по Карабахскому конфликту. Предыдущие попытки оказались не такими успешными, потому что есть утвержденная ООН и ОБСЕ Минская группа, которая ведет работу. В условиях, когда динамика является позитивной для Азербайджана, Турция снова предлагает варианты урегулирования", - сказал эксперт. © AP Photo / Hani Mohammed Нагорный Карабах может стать "Меккой" международных террористов

По словам Притчина, сегодня сложно говорить о реалистичности турецкой инициативы, поскольку это предложение поступило в адрес руководства России, для работы этой диалоговой платформы необходимо, чтобы все участники конфликта пришли к консенсусу по данной инициативе.

В Кремле после разговора подтвердили "обоюдность готовности к взаимодействию". Турецкий лидер ранее поздравил Азербайджан с "победой" в Карабахе и заявил, что Баку удалось сделать то, что Минская группа "не могла решить 30 лет".

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии стратегически важного города Шуша — второго по величине в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе продолжаются.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova