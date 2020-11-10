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Владимир Круглый.
© Sputnik / EVGENY ODINOKOV

Круглый: защищают ли медицинские маски от заражения коронавирусом

Сказано в эфире
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2288)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201110/32402420/zaschischayut-li-meditsinskie-maski-ot-zarazheniya-koronavirusom.html

Эксперт подробно проанализировал, насколько маски, продающиеся в аптеках, способны уберечь человека от инфицирования COVID-19, либо они предназначены только для того, чтобы зараженный не распространял вирус нового типа.

Сказано в эфире
Круглый: защищают ли медицинские маски от заражения коронавирусом

В начале появления коронавируса нового типа в научной среде шли споры — как именно заражаются этим патогеном. Было очень много дискуссий и научных публикаций о том, что он передается через поверхности, рукопожатия, личные контакты. На сегодняшний день уже ясно, что вирус распространяется воздушно-капельным путем через мелкие капли, выдыхаемые больным человеком.

О том, насколько защитные маски помогают избежать инфицирования коронавирусом в эфире радио Sputnik рассказал Владимир Круглый - член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, заслуженный врач России.

"Тема ношения масок сейчас является очень популярной. Но этот вопрос надо рассматривать в двух частях, первая из них - насколько маски полезны и эффективны. Недавно в Японии опубликовали исследование, согласно которому, если два общающихся рядом человека - в масках, это на 80 процентов предотвращает заражение COVID-19", - заявил собеседник.

Специалист продолжил: если при разговоре один человек - в маске, а другой - нет, риск инфицирования коронавирусом составляет порядка 40 процентов для того из них, кто внял мерам карантинной безопасности. Стопроцентный риск заражения существует тогда, когда оба человека находятся без медицинских масок. 

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"Вывод таков: ношение масок действительно предохраняет от коронавирусной инфекции. Также сильно преувеличена опасность отравления углекислым газом, выдыхаемым человеком, носящим маску. В одной из научных методик наоборот говорится о том, что углекислый газ полезен для здоровья, а кислород в больших дозах - нет", - добавил эксперт.

Резюмируя свое выступление, Круглый подчеркнул, что вреда от ношения медицинской маски нет, а эффект гиперкапнии (избыточное количество CO2 в крови, отравление углекислым газом - ред.) у большинства людей не наблюдается.

Большинство жителей Молдовы даже не замечают, что неправильно относятся к требованиям карантинных гигиенических мер. К примеру, когда человек приходит домой, первым делом следует вымыть руки, а лишь потом снимать защитную маску.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2288)

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Теги:
коронавирус, медицина, маски


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