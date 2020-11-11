Гущин: каковы позиции России на Кавказе после соглашения по Карабаху

Эксперт прокомментировал результаты соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе, достигнутого Арменией и Азербайджаном при участии Российской Федерации.

Сказано в эфире Гущин: каковы позиции России на Кавказе после соглашения по Карабаху

Россия усилила свое присутствие на Южном Кавказе после прекращения горячей фазы карабахского конфликта и введения контингента миротворцев в регион. Об этом в эфире радио Sputnik заявил доцент Российского государственного гуманитарного университета, политолог Александр Гущин.

"Все разговоры о том, что Россия уходит с Южного Кавказа, теперь совершенно не соответствуют реальности. Другой вопрос - в том, что усиливается и турецкий фактор. Это соглашение не снимает противоречия между двумя крупнейшими региональными державами", - заявил эксперт.

По словам политолога, Россия и Турция будут и впредь конкурировать в этом регионе как по вопросам военно-стратегического баланса, так и по размещению своих миротворцев в Карабахе. Гущин напомнил: на данном этапе Азербайджан находится под серьезным влиянием Турции, которое выстраивалось с начала 90-х годов прошлого столетия.

"Сейчас это влияние Турции усилилось. Это связано и с деятельностью Эрдогана, и с кадровыми перестановками в азербайджанском руководстве. Понятно, что просто так вступаться за Азербайджан Турция не будет, не ослабляя своего влияния на политику в этой стране", - добавил собеседник.

Гущин напомнил: Россия будет ответственно выполнять миротворческую работу в регионе, в соответствии с международными договоренностями. Позитивным фактором эксперт назвал полное исключение нерегиональных стран-игроков из переговорного процесса.

Лидеры Азербайджана, Армении и России достигли соглашения по ситуации в Нагорном Карабахе. В совместном заявлении, озвученном президентом Владимиром Путиным, говорится, что стороны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, а в непризнанную НКР вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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