Лавров: статус Нагорного Карабаха будет определен позже

Шеф внешнеполитического ведомства Российской Федерации ответил на вопросы журналистов относительно урегулирования вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Сказано в эфире Лавров: статус Нагорного Карабаха будет определен позже

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью группе российских и международных журналистов заявил, что мониторинг за сохранением мира в регионе Нагорного Карабаха будет вестись совместно с турецкой стороной. Соответствующий центр решено создать в той части Азербайджана, которая не приближена к Нагорному Карабаху.

"Этот центр начнет свою работу на основании соглашения, подписанного министрами обороны России и Турции. Работа этого центра будет основываться на мерах дистанционного контроля, включая "беспилотники" и другие технологические новшества, которые позволяют определять ситуацию на земле", - заявил Лавров.

Российские и турецкие военные специалисты и миротворцы будут внимательно следить за тем, какая из сторон соблюдает режим прекращения огня, а какая нарушает его. Границы мобильности турецких специалистов, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, будут обозначены регламентом действия нового мониторингового центра. При этом турецкие эксперты не смогут пересекать армянскую границу.

"Центр будет работать стационарно, без каких-либо выездных миссий. Никаких миротворческих сил в Нагорный Карабах направлять не будут", - подчеркнул Лавров.

Дипломат добавил, что переговоры по статусу региона будут проведены позже.

Лидеры Азербайджана, Армении и России достигли соглашения по ситуации в Нагорном Карабахе. В совместном заявлении, озвученном президентом Владимиром Путиным, говорится, что стороны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, а в непризнанную НКР вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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