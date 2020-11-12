19:39 12 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.16
  • USD17.13
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.61
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Пресс-служба МИД РФ

Лавров: статус Нагорного Карабаха будет определен позже

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0f/32042123.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201112/32433078/lavrov-status-nagornogo-karabakha-budet-opredelen-pozzhe.html

Шеф внешнеполитического ведомства Российской Федерации ответил на вопросы журналистов относительно урегулирования вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Сказано в эфире
Лавров: статус Нагорного Карабаха будет определен позже

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью группе российских и международных журналистов заявил, что мониторинг за сохранением мира в регионе Нагорного Карабаха будет вестись совместно с турецкой стороной. Соответствующий центр решено создать в той части Азербайджана, которая не приближена к Нагорному Карабаху. 

"Этот центр начнет свою работу на основании соглашения, подписанного министрами обороны России и Турции. Работа этого центра будет основываться на мерах дистанционного контроля, включая "беспилотники" и другие технологические новшества, которые позволяют определять ситуацию на земле", - заявил Лавров.

Российские и турецкие военные специалисты и миротворцы будут внимательно следить за тем, какая из сторон соблюдает режим прекращения огня, а какая нарушает его. Границы мобильности турецких специалистов, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, будут обозначены регламентом действия нового мониторингового центра. При этом турецкие эксперты не смогут пересекать армянскую границу.

Александр Гущин.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гущин: каковы позиции России на Кавказе после соглашения по Карабаху

"Центр будет работать стационарно, без каких-либо выездных миссий. Никаких миротворческих сил в Нагорный Карабах направлять не будут", - подчеркнул Лавров.

Дипломат добавил, что переговоры по статусу региона будут проведены позже. 

Лидеры Азербайджана, Армении и России достигли соглашения по ситуации в Нагорном Карабахе. В совместном заявлении, озвученном президентом Владимиром Путиным, говорится, что стороны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, а в непризнанную НКР вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
Карабах: о чем договорились Россия, Армения и Азербайджан
Теги:
Лавров, статус, Карабах


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лаура Мец во время презентации нового MacBook Air.
Фото - Apple представила новые компьютеры Mac
Тысячи километров по Атлантике: в Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола
Тысячи километров по Атлантике: в Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться