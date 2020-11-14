Круглый: что делать человечеству и ученым в случае мутации коронавируса

Эксперт проанализировал ситуацию, при которой вирус нового типа может мутировать, в таком случае специалистам придется оперативно реагировать на эпидемиологические вызовы.

Сказано в эфире Круглый: что делать человечеству и ученым в случае мутации коронавируса

В последнее время все больше появляется информации о том, что коронавирус мутирует, в связи с чем вакцинация от него становится малоэффективной, но серьезных доказательств таких гипотез не существует. Об этом в эфире радио Sputnik заявил член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, заслуженный врач России Владимир Круглый.

В случае появления мутаций коронавируса научному сообществу придется заняться разработкой новых разновидностей вакцин от COVID-19. Однако пока такие рассуждения являются преждевременными, поскольку никто из ученых не зафиксировал в мире мутации вируса нового типа, подытожил Круглый.

Фармацевтическая промышленность России полностью готова к наращиванию производства вакцин, произойти это может в любой момент. Запуск может быть и скачкообразным, для производителей это не станет шоком, сообщает РИА Новости.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина близка к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний вакцина "Спутник V" в России показал эффективность ее применения на уровне 92%.

На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

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