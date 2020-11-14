11:22 14 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Владимир Игоревич Круглый
© Sputnik / Osmatesco

Круглый: что делать человечеству и ученым в случае мутации коронавируса

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1f/32239031.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201114/32450748/chto-delat-chelovechestvu-i-uchenym-v-sluchae-mutatsii-koronavirusa-.html

Эксперт проанализировал ситуацию, при которой вирус нового типа может мутировать, в таком случае специалистам придется оперативно реагировать на эпидемиологические вызовы.

Сказано в эфире
Круглый: что делать человечеству и ученым в случае мутации коронавируса

В последнее время все больше появляется информации о том, что коронавирус мутирует, в связи с чем вакцинация от него становится малоэффективной, но серьезных доказательств таких гипотез не существует. Об этом в эфире радио Sputnik заявил член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"Если, по аналогии с мутациями вируса сезонного гриппа, это будет доказано, возможно создание вакцины для каждого стойкого и мутировавшего штамма вируса. Сейчас существует четырехвалентная вакцина против гриппа, также придется поступать и в случае мутации коронавируса", - отметил эксперт.
Мальме, Швеция. Архивное фото
© CC BY-SA 2.0 / Maria Eklind / Malmö, Sweden
Швеция признала, что ее прогноз о второй волне коронавируса терпит крах

В случае появления мутаций коронавируса научному сообществу придется заняться разработкой новых разновидностей вакцин от COVID-19. Однако пока такие рассуждения являются преждевременными, поскольку никто из ученых не зафиксировал в мире мутации вируса нового типа, подытожил Круглый.

Фармацевтическая промышленность России полностью готова к наращиванию производства вакцин, произойти это может в любой момент. Запуск может быть и скачкообразным, для производителей это не станет шоком, сообщает РИА Новости.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина близка к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний вакцина "Спутник V" в России показал эффективность ее применения на уровне 92%.

На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Россия готова к наращиванию производства вакцин от COVID-19
Василий Небензя: Коллеги в ООН спрашивают, когда будет российская вакцина
Вакцина "Вектора": пострегистрационные испытания начнут 15 ноября
Теги:
эффективность, коронавирус, вакцина


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
Товарищеская ничья: сборные Молдовы и России разошлись миром - фото
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт.
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт - видео
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться