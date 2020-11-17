Примаков: как будет выстраиваться сотрудничество России с президентом Санду

Глава Россотрудничества Евгений Примаков обозначил основные направления, по которым будет развиваться работа этой организации с руководством Молдовы и неправительственными организациями, действующими в стране.

Сказано в эфире Примаков: как будет выстраиваться сотрудничество России с президентом Санду

Официальные поздравления новоизбранному президенту Молдовы Майе Санду были направлены, далее будет выстраиваться работа с ней и ее администрацией. Об этом Евгений Примаков заявил в эфире радио Sputnik.

"Надеемся на адекватность в отношениях, что будущее руководство будет здраво оценивать важность экономических связей с Россией", - подчеркнул он.

По словам главы Россотрудничества, в России слышали много заявлений о прозападном повороте новоизбранного президента Молдовы Майи Санду. Но Примаков обратил внимание, что никто при этом не будет ставить перед молдавским руководством вопрос "или-или", заставляя выбирать между Россией и Евросоюзом.

"Тут важно понимать: если мы будем выстраивать наши взаимоотношения, и тут речь - не только о Молдове, на общении исключительно с властью, лидерами, правящими структурами, мы каждый раз будем зависеть от того, кто эту власть в конкретный момент возглавил", - добавил собеседник.

Ситуацию в Молдове Примаков назвал "не вполне надежной" и сравнил ее со временем, когда Россия давала скидки на газ, кредиты бывшему руководству Украины, а потом там произошли известные события.

"Одна из основных наших задач – установление дружелюбных рабочих связей с неправительственным сектором в Молдове. Это могут быть проекты в области экологии, культуры, создание информационных диалоговых площадок", - добавил собеседник.

Онлайн-конференция руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгения Примакова прошла 17 ноября в Москве.

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