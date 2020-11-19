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Алексей Зубец
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Зубец: упадет ли курс доллара в ближайшее время

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Sputnik Молдова
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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал прогноз американских аналитиков.

Сказано в эфире
Зубец: упадет ли курс доллара в ближайшее время

Курс доллара в 2021 году может упасть на двадцать процентов, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост. Так считают аналитики финансовой корпорации Citigroup, мнение которых приводит агентство Bloomberg.

Другим фактором, способным повлиять на курс американской валюты, эксперты называют мягкую политику Федеральной резервной системы США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.

"У доллара есть сразу несколько факторов снижения по отношению к евро, и мы уже видели за последнее время такое снижение. Среди прочего фактором, который будет давить в ближайшее время на доллар, является неопределенность на выборах президента в США, где до сих пор не подсчитаны голоса", - сказал в эфире радио Sputnik Алексей Зубец.

Алексей Маслов
© Photo : bricsmagazine.com
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У Трампа есть не нулевые шансы все-таки выиграть эти выборы с последующими социальными конфликтами и такой фактической "тихой гражданской войной", поскольку демократы, естественно, с этим не смирятся ‒ и наоборот, считает эксперт.

Собеседник отметил и другие факторы влияния на американскую валюту. В частности, доллар находится под давлением из-за вакцин, появление которых может оживить мировую экономику, а также из-за очень серьезной эмиссии в США и стимулов, которые уже предложены на много триллионов долларов. Кто бы ни пришел к власти в Америке ‒ Байден или Трамп ‒ он будет продолжать политику стимулирования американской экономики за счет заливания туда денег.

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Теги:
курс, доллар


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