Зубец: упадет ли курс доллара в ближайшее время

Курс доллара в 2021 году может упасть на двадцать процентов, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост. Так считают аналитики финансовой корпорации Citigroup, мнение которых приводит агентство Bloomberg.
Другим фактором, способным повлиять на курс американской валюты, эксперты называют мягкую политику Федеральной резервной системы США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.
"У доллара есть сразу несколько факторов снижения по отношению к евро, и мы уже видели за последнее время такое снижение. Среди прочего фактором, который будет давить в ближайшее время на доллар, является неопределенность на выборах президента в США, где до сих пор не подсчитаны голоса", - сказал в эфире радио Sputnik Алексей Зубец.
Собеседник отметил и другие факторы влияния на американскую валюту. В частности, доллар находится под давлением из-за вакцин, появление которых может оживить мировую экономику, а также из-за очень серьезной эмиссии в США и стимулов, которые уже предложены на много триллионов долларов. Кто бы ни пришел к власти в Америке ‒ Байден или Трамп ‒ он будет продолжать политику стимулирования американской экономики за счет заливания туда денег.
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