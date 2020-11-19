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Мария Захарова.
© Photo : МИД РФ

Захарова: приветствуем намерения Санду сотрудничать с Россией

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201119/32565523/zakharova-privetstvuem-namereniya-Sandu-sotrudnichat-s-rossiey.html

МИД РФ приветствует намерения избранного президента Майи Санду поддерживать конструктивные отношения между Молдовой и Россией, об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства.

Сказано в эфире
Захарова: приветствуем намерения Санду сотрудничать с Россией

В министерстве иностранных дел России внимательно следили за выборами в Республике Молдова, по оценкам международных и российских наблюдателей они соответствовали общепринятым мировым стандартам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

"Молдавские избиратели сделали свой выбор в соответствии со своим видением экономических, политических, гуманитарных проблем, которые стоят перед страной. Президент России, как вы знаете, поздравил Майю Санду в качестве избранного президента. Мы надеемся, что в период ее работы будут соблюдены все обещания, обеспечены права и свободы всех граждан страны", - отметила Захарова.
Ян Лисневский.
© Sputnik / Mihai Caraus
Лисневский: для чего проводился exit-poll перед выборами президента Молдовы

По ее словам, в Москве приветствуют заявленные намерения избранного президента Республики Молдова способствовать поддержанию конструктивных отношений между Молдовой и Россией.

"Со своей стороны открыты к развитию взаимовыгодного российско-молдавского сотрудничества в различных сферах в интересах народов наших стран, а также тесному взаимодействию в целях достижения устойчивого и жизнеспособного приднестровского урегулирования", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России выразила надежду, что Майя Санду реализует предвыборные обещания о соблюдении прав и свобод всех граждан страны независимо от того, на каком языке они говорят.

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Теги:
заявления, Захарова, выборы


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