21:31 24 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.47
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Илья Ремесло.
© Sputnik / Vladimir Trefilov

Ремесло: как работают фонды Сороса в странах СНГ и в Молдове

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
20010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/18/32627088.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201124/32627178/kak-rabotayut-fondy-sorosa-v-stranakh-sng-i-v-moldove.html

Член Общественной палаты России рассказал об основных методах деятельности неправительственных организаций и конкретных людей, финансируемых из средств американского миллиардера Джорджа Сороса.

Сказано в эфире
Ремесло: как работают фонды Сороса в странах СНГ и в Молдове

Программа деятельности Фонда Сороса в постсоветских республиках представляет определенную форму гибридной войны, его работа напоминает методы спецслужб, а происходит все по следующей схеме: изначально деньги выделяют на благие дела - помощь врачам, студентам, учителям, но делается все для того, чтобы в результате проникнуть в ряды политического истеблишмента страны. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал член Общественной палаты РФ, блогер Илья Ремесло.

"Далее все финансирование перетекает в другое русло. Начинают выделять средства гражданским активистам, общественно-политическим движениям. Людям выделяют крупные суммы, а затем их выдвигают на конкретные должности в государственный аппарат", - уточнил собеседник.

Вид города Бухареста.
© Sputnik / Сергей Субботин
Фонд Сороса финансировал "сближение гражданского общества Молдовы и Румынии"
По словам эксперта, те, кто изначально выступал за социально-значимые проекты, сами не замечают, как попадают в зависимость от внешнего финансирования, а методы давления на них лишь усиливаются. Эти люди и организации служат уже не своей стране, а конкретному хозяину.

"До крайности доведены методы работы Сороса на Украине и, частично, в Армении, где мы наблюдем полную и частичную утерю суверенитета", - добавил Ремесло.

Политолог уверен: Сорос руководствуется теориями "закрытого" и "открытого" обществ, основным смыслом которых является декларируемая Западом несвобода постсоветских государств. Именно поэтому и выделяются колоссальные средства для того, чтобы эти страны пошли по западному пути развития в противовес дружественным и партнерским отношениям с Россией, подытожил собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эффективные методы борьбы с сетью Джорджа Сороса - видео
Чего добивается Сорос: в Кишиневе вышла книга о планах миллиардера
Теги:
деятельность, Сорос, фонды


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе.
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться