Ремесло: как работают фонды Сороса в странах СНГ и в Молдове

Сказано в эфире Ремесло: как работают фонды Сороса в странах СНГ и в Молдове

Программа деятельности Фонда Сороса в постсоветских республиках представляет определенную форму гибридной войны, его работа напоминает методы спецслужб, а происходит все по следующей схеме: изначально деньги выделяют на благие дела - помощь врачам, студентам, учителям, но делается все для того, чтобы в результате проникнуть в ряды политического истеблишмента страны. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал член Общественной палаты РФ, блогер Илья Ремесло.

"Далее все финансирование перетекает в другое русло. Начинают выделять средства гражданским активистам, общественно-политическим движениям. Людям выделяют крупные суммы, а затем их выдвигают на конкретные должности в государственный аппарат", - уточнил собеседник.

По словам эксперта, те, кто изначально выступал за социально-значимые проекты, сами не замечают, как попадают в зависимость от внешнего финансирования, а методы давления на них лишь усиливаются. Эти люди и организации служат уже не своей стране, а конкретному хозяину.

"До крайности доведены методы работы Сороса на Украине и, частично, в Армении, где мы наблюдем полную и частичную утерю суверенитета", - добавил Ремесло.

Политолог уверен: Сорос руководствуется теориями "закрытого" и "открытого" обществ, основным смыслом которых является декларируемая Западом несвобода постсоветских государств. Именно поэтому и выделяются колоссальные средства для того, чтобы эти страны пошли по западному пути развития в противовес дружественным и партнерским отношениям с Россией, подытожил собеседник.

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