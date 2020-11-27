Крупнов: как мигранты из стран СНГ и Молдовы будут сдавать экзамены в России

На территории Российской Федерации будут введены разные степени сложности сдачи экзамена по русскому языку в зависимости от того, на какой срок и с какой целью прибыл мигрант.

Сказано в эфире Крупнов: как мигранты из стран СНГ и Молдовы будут сдавать экзамены в России

В России усовершенствовали закон, касающийся владения русским языком, знания истории и российского законодательства для иностранных граждан, желающих жить и работать на территории РФ.

Таким образом, для сдачи экзаменов, определяющих уровень владения, установят новые правила. Известно, что теперь сложность того или иного экзамена будет зависеть от цели пребывания иностранного гражданина в стране. Будь то трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.

Эту инициативу в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (РФ) Юрий Крупнов.

"Предложенная инициатива дифференцирует экзамены для мигрантов в зависимости от цели и срока их пребывания на территории России. Это, безусловно, можно только приветствовать. Главное, что этот экзамен не девальвируется, поскольку часто избыточные требования полностью не соответствовали контингенту экзаменуемых", - сказал собеседник.

По его словам, ранее вопросы решались не без исключения элементов коррупции, либо по попустительству, из-за чего сама эффективность экзамена снижалась.

На данном этапе, по мнению Крупнова, важно определить уровни владения языком, которые позволят вывести требования по отношению к трудовым мигрантам, которые должны владеть базовыми разговорными навыками. Также принципиально, что будет создан единый центр мониторинга за сдачей таких экзаменов, что сделает эту сферу наиболее прозрачной.

Согласно новому закону, проводить экзамены смогут только те образовательные организации, которые войдут в официальный перечень.

Они же выдадут сертификаты для мигрантов, а его срок действия будет зависеть от цели.

Сертификат на три года получит мигрант, имеющий разрешение на временное проживание, работу или патент, а вот бессрочный документ выдают для получения вида на жительство.

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