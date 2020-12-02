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Политолог Константин Блохин
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Блохин: НАТО требует Черное море

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Sputnik Молдова
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Со стороны Североатлантического альянса постоянно звучат заявления о политике "сдерживания", утверждает американист-политолог Константин Блохин.

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Блохин: НАТО требует Черное море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что регион Черного моря имеет стратегическую важность для военного альянса. Он утверждает, что в этой области Североатлантический альянс тесно сотрудничает с Украиной и Грузией.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Политик в очередной обвинил Россию в "нарушении территориальной целостности" Украины и Грузии, отметив также "усиление российского военного присутствия в Крыму".

В интервью Радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что НАТО будет пытаться спровоцировать Россию на некие агрессивные действия.

"Они рассматривают акваторию Черного моря, пытаются сделать из нее зону собственных интересов. Понятно, что они будут пытаться Россию спровоцировать на какие-то агрессивные действия. Будут пытаться, как и раньше, "прощупать" нас с разных сторон. Я имею ввиду и полеты западной авиации вблизи наших границ, и даже нарушение наших морских границ, как это было недавно", - заявил Блохин.

Заявление Столтенберга Блохин считает указанием на то, что традиционная зона влияния России теперь будет рассматриваться как зона влияния НАТО.

"Они будут пытаться нас, конечно, сдержать. Сдержать не только в Черном море, но и по всем нашим границам. Будут нас проверять на прочность. В этом нет ничего удивительного, потому что Запад, США и НАТО открыто говорят о политике "сдерживания" России", - резюмировал эксперт.

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