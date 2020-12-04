Тимаков: алкоголь и баня несовместимы с прививкой от коронавируса

Прививочные пункты по вакцинации от коронавируса в Москве начнут работать с 5 декабря, сообщили власти российской столицы.

Сказано в эфире Тимаков: алкоголь и баня не совместимы с прививкой от коронавируса

На сайте мэра и правительства Москвы указано, что в сейчас в столице РФ открыты 70 пунктов иммунизации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

Прививку будут делать первой российской вакциной "Спутник V". Пройти вакцинацию от COVID-19 можно при отсутствии хронических заболеваний и тем, кто не делал прививки последние 30 дней. Беременным и кормящим женщинам процедура противопоказана. Подробнее о вакцинации в эфире радио Sputnik рассказал Евгений Тимаков – врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина".

"Для того, чтобы делать прививку, человек должен быть, во-первых, здоров, не должно быть обострений хронических заболеваний, температуры, не должно быть острых респираторных заболеваний, катаральных явлений – таких, как кашель, насморк и боль в горле. Все это может быть началом инфекционного процесса, и совместно с прививкой он может протекать тяжелее", - сказал врач.

Не стоит бояться временного ухудшения самочувствия после вакцинации.

"Человек который делает прививку от коронавирусной инфекции должен понимать, что она имеет определенные реакции, не побочные, а именно прививочные. Они проходят в течении 3-4 дней после прививки. Это болезненность в месте укола, может подняться температура, возможны недомогание и головные боли, разбитое состояние. Это норма", - объяснил эксперт.

Вместе с тем врач дал подробные рекомендации по поводу того, что противопоказано после вакцинации.

"Рекомендую после прививки выпить антигистаминные препараты и препараты на основе парацетамола. Все это снизит прививочные реакции, которые, к счастью, бывают не у всех. Алкоголь несовместим ни с какими вакцинациями, в течение трех дней нельзя посещать бани, не рекомендуется большая физическая нагрузка, можно ходить в душ. В день прививки и три дня после нельзя контактировать с инфекциями, дома никто не должен болеть ОРВИ", - отметил Тимаков.

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