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Евгений Примаков.
© Sputnik / Владимир Федоренко

Примаков: Россотрудничество может подать иски в поддержку авторов Sputnik Латвия

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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (105)
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Sputnik Молдова
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков утверждает, что действия латвийских властей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, это преследование за профессиональную деятельность.

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Примаков: Россотрудничество может подать иски в поддержку авторов Sputnik Латвия

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о готовности оказать поддержку авторам сайтов, которые подверглись преследованиям, а также высказал свою точку зрения на действия латвийских властей.  

Латвийский кирпич.
Sputnik
Baltnews и Sputnik Латвия: обвинения в нарушении режима санкций ЕС

"Я предлагаю уважаемым коллегам из Sputnik поддержку со стороны Россотрудничества, мы готовы подать иски и необходимые документы в международные организации с нашей стороны, чтобы прояснить все-таки позицию страны-члена Евросоюза по поводу наглого и беспардонного нарушения прав на свободу слова, преследования журналистов за их профессиональную деятельность", ― сказал глава Россотрудничества.

Собеседник считает действия властей Латвии абсолютно недемократичными.

"Что касается действий властей Латвии, это абсолютно классический случай преследования журналистов по профессиональному признаку, другой трактовки быть не может", ― сказал Примаков. 

Здание МИД РФ.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
МИД России осудил задержание в Латвии внештатных журналистов Sputnik и Baltnews
В пятницу стало известно о том, что служба госбезопасности Латвии провела задержания, допросы, обыски, изъятие оргтехники и предъявила уголовные обвинения авторам российских порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде и неразглашении 6 латвийских журналистов, публиковавшие свои материалы на двух порталах, среди них и бывший главный редактор Baltnews Латвия Андрей Яковлев. Разрешением данной ситуации в настоящее время занимаются юристы МИА "Россия сегодня".

Также на преследования авторов порталов  Baltnews и Sputnik Латвия отреагировали в МИД РФ, там осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов, назвав их "карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.

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