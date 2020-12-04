Примаков: Россотрудничество может подать иски в поддержку авторов Sputnik Латвия

Глава Россотрудничества Евгений Примаков утверждает, что действия латвийских властей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, это преследование за профессиональную деятельность.

Сказано в эфире Примаков: Россотрудничество может подать иски в поддержку авторов Sputnik Латвия

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о готовности оказать поддержку авторам сайтов, которые подверглись преследованиям, а также высказал свою точку зрения на действия латвийских властей.

"Я предлагаю уважаемым коллегам из Sputnik поддержку со стороны Россотрудничества, мы готовы подать иски и необходимые документы в международные организации с нашей стороны, чтобы прояснить все-таки позицию страны-члена Евросоюза по поводу наглого и беспардонного нарушения прав на свободу слова, преследования журналистов за их профессиональную деятельность", ― сказал глава Россотрудничества.

Собеседник считает действия властей Латвии абсолютно недемократичными.

"Что касается действий властей Латвии, это абсолютно классический случай преследования журналистов по профессиональному признаку, другой трактовки быть не может", ― сказал Примаков.

В пятницу стало известно о том, что служба госбезопасности Латвии провела задержания, допросы, обыски, изъятие оргтехники и предъявила уголовные обвинения авторам российских порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде и неразглашении 6 латвийских журналистов, публиковавшие свои материалы на двух порталах, среди них и бывший главный редактор Baltnews Латвия Андрей Яковлев. Разрешением данной ситуации в настоящее время занимаются юристы МИА "Россия сегодня".

Также на преследования авторов порталов Baltnews и Sputnik Латвия отреагировали в МИД РФ, там осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов, назвав их "карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.

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