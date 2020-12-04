Примаков: Россотрудничество может подать иски в поддержку авторов Sputnik Латвия

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о готовности оказать поддержку авторам сайтов, которые подверглись преследованиям, а также высказал свою точку зрения на действия латвийских властей.
"Я предлагаю уважаемым коллегам из Sputnik поддержку со стороны Россотрудничества, мы готовы подать иски и необходимые документы в международные организации с нашей стороны, чтобы прояснить все-таки позицию страны-члена Евросоюза по поводу наглого и беспардонного нарушения прав на свободу слова, преследования журналистов за их профессиональную деятельность", ― сказал глава Россотрудничества.
Собеседник считает действия властей Латвии абсолютно недемократичными.
"Что касается действий властей Латвии, это абсолютно классический случай преследования журналистов по профессиональному признаку, другой трактовки быть не может", ― сказал Примаков.
Также на преследования авторов порталов Baltnews и Sputnik Латвия отреагировали в МИД РФ, там осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов, назвав их "карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>