Безпалько: удастся ли США построить однополярный мир

Запад пытается возродить однополярную модель мира, но Китай и Россия вряд ли будут ему подвластны, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, а российский политолог проанализировал претензии заокеанского государства на мировую гегемонию.

Сказано в эфире Безпалько: удастся ли США построить однополярный мир

Запад в лице Соединенных Штатов Америки пытается возродить однополярную модель мироустройства, но ему вряд ли удастся это сделать из-за крепких позиций в мире, занимаемых Россией и Китаем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Общем собрании Российского совета по международным делам.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что у определенных западных сил есть желание законсервировать однополярный мир, который сложился после распада Советского Союза в 1991 году.

Но в силу того, что Россия и другие государства хотят занять свое прочное место в мире, существуют другие реалии в международной политике.

"Однополярный мир - это отрицание возможности других стран на развитие. В данной ситуации можно перечислить ряд стран, которые стремятся к самостоятельному, суверенному существованию. Прежде всего это такие гиганты, как Китай, Индия, Бразилия", - отметил эксперт.

По его словам, даже такие государства, как Южная Африка, как Сирия, истерзанная войной, стремятся всеми силами к сохранению своего суверенитета, выходу из-под "опеки" одного полюса влияния.

Безпалько спрогнозировал постепенную, но точную трансформацию однополярного мира в многополярный, от консенсуса в этих новых условиях будет зависеть баланс существования всего человечества.

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