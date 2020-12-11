Степанова: каким будет обменный курс доллара в 2021 году

На данном этапе падение курса доллара в основным мировым валютам на международном уровне ощущается уже сейчас, в следующем году американская валюта по прогнозам экспертов может потерять еще 20 процентов от своей стоимости. Об этом в эфире радио Sputnik заявила Диана Степанова - кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова.
"Я бы не придерживалась таких тотальных прогнозов. Действительно, краткосрочные колебания обменного курса доллара могут быть. Но 20 процентов, с чем это может быть связано. Долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока не наблюдается, оптимистический сценарий роста цен на углеводороды также не вполне вероятен", - сказала собеседница.© AP Photo / LM Otero
По словам эксперта, длительное падение курса американской валюты не особо возможна, поскольку, по всей вероятности, геополитическая ситуация в США стабилизируется уже в январе 2021 года. Новости о распространении вакцины от коронавируса и последующее позитивные изменения в экономике стран мира уже известны. В частности после экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, даже в Молдове, являющейся одной из самых бедных стран Европы, рост ВВП на следующий год Минэкономики прогнозирует на 4,4 процента.
"Сейчас мы наблюдаем временное удешевление доллара. Сложно прогнозировать и укрепление основных резервных валют по отношению к доллару. В среднесрочной перспективе на 2021 год вряд ли в европейских странах мы будем наблюдать динамичное восстановление экономики", - уточнила Степанова.
Собеседница также усомнилась в возможности резкого роста курса евро в следующем году, если эта валюта и возрастет в цене, то незначительно.
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