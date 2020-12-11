11:31 11 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.92
  • USD17.30
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Диана Степанова.
© Photo : СтудИзба

Степанова: каким будет обменный курс доллара в 2021 году

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
183 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0a/32842186.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201211/32843671/stepanova-kakim-budet-obmennyy-kurs-dollara-v-2021-godu.html

В конце текущего года доллар демонстрирует слабость в обменном курсе, российский эксперт проанализировала, продолжит ли проседать американская валюта и в 2021-м.

Сказано в эфире
Степанова: каким будет обменный курс доллара в 2021 году

На данном этапе падение курса доллара в основным мировым валютам на международном уровне ощущается уже сейчас, в следующем году американская валюта по прогнозам экспертов может потерять еще 20 процентов от своей стоимости. Об этом в эфире радио Sputnik заявила Диана Степанова - кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова.

"Я бы не придерживалась таких тотальных прогнозов. Действительно, краткосрочные колебания обменного курса доллара могут быть. Но 20 процентов, с чем это может быть связано. Долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока не наблюдается, оптимистический сценарий роста цен на углеводороды также не вполне вероятен", - сказала собеседница.
Долар
© AP Photo / LM Otero
Шаткая ситуация на валютном рынке: как евро и доллар удивят граждан Молдовы

По словам эксперта, длительное падение курса американской валюты не особо возможна, поскольку, по всей вероятности, геополитическая ситуация в США стабилизируется уже в январе 2021 года. Новости о распространении вакцины от коронавируса и последующее позитивные изменения в экономике стран мира уже известны. В частности после экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, даже в Молдове, являющейся одной из самых бедных стран Европы, рост ВВП на следующий год Минэкономики прогнозирует на 4,4 процента.

"Сейчас мы наблюдаем временное удешевление доллара. Сложно прогнозировать и укрепление основных резервных валют по отношению к доллару. В среднесрочной перспективе на 2021 год вряд ли в европейских странах мы будем наблюдать динамичное восстановление экономики", - уточнила Степанова.

Собеседница также усомнилась в возможности резкого роста курса евро в следующем году, если эта валюта и возрастет в цене, то незначительно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты
В балансе с долларом: в Приднестровье намерены сохранить курс в 2021 году
Названа угроза хранения сбережений в долларах
Теги:
коронавирус, курс, доллар


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Протест аграриев в Кишиневе у правительства.
Фото – "Протестная выставка" тракторов в центре Кишинева
Простой рецепт, как сдержать пыл США и НАТО: учения стратегических ядерных сил России.
Простой рецепт, как сдержать пыл США и НАТО: учения стратегических ядерных сил России
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться