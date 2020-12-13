Властный лабиринт: как Санду будет работать с кабмином и парламентом

Какие главные противоречия будут возникать в республике в ближайшие месяцы и чем закончится противостояние различных сил, которые не могут прийти к компромиссу: в вопросе детально разбирался обозреватель Sputnik Молдова.

Новоизбранный президент Майя Санду и в преддверии своей предвыборной кампании, и в ходе постэлекторальных спичей не раз говорила, что, помимо развития внешнеполитических отношений с Западом, будет выстраивать сотрудничество с Россией.

Однако, не успев вступить в должность, она уже сделала заявление о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровского региона Молдовы, на что в МИД РФ отреагировали довольно четко.

Главное - это равновесие

Удастся ли Санду сохранить хрупкий паритет во внешнеполитических отношениях Молдовы, либо "локомотив" во главе с новоизбранным президентом неизбежно помчится на Запад? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Сказано в эфире Брутер: как с Санду будут говорить в Москве после заявлений о миротворцах

"В Москве будут относиться плохо к Майе Санду, поскольку ее недавние заявления несвоевременны, по сути. У Санду нет шансов решить вопрос вывода ни миротворцев, ни представителей ОГРВ. Миротворцы установлены соответствующим протоколом ОБСЕ. Для их вывода ОБСЕ должна принять новый формат миротворческой миссии на Днестре", - заявил собеседник.

По мнению эксперта, присутствие ограниченной группы российских войск на левом берегу Днестра было осуществлено по просьбе администрации Приднестровского региона для охраны складов вооружений, оставшихся с советских времен. Пока полноценный переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем не будет разблокирован, говорить о выводе российских военнослужащих из Приднестровья преждевременно, уверен политолог.

© Sputnik / Sergey Kuznecov Российские миротворцы на Днестре.

"Повлиять на приднестровский вопрос Санду может, лишь получив исполнительную власть, которой у нее пока нет. Если она заблокирует регион, в Москве к этому отнесутся с серьезным осуждением. Но, учитывая, что основу миротворческого контингента составляют граждане РФ, проживающие в Приднестровье, это не будет иметь какого-то острого эффекта", - заключил Брутер.

ОБСЕ не получала никаких предложений Молдовы о замене российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ, хотя в данном случае требуется согласие всех 57 стран – членов организации.

Требования досрочных выборов

Исходя из текущих политических реалий, фракция социалистов готовится надолго сохранить нынешний состав парламента, но планы этой фракции могут нарушить лишь действия премьер-министра Иона Кику, который может принять решение, чтобы возглавляемое им правительство ушло в отставку. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

© Sputnik / Mihai Caraus Выборы в Молдове.

"Но такой шаг премьера возможен лишь после того, как будет одобрена фискальная политика на следующий год и три бюджета - государственный, медицинский и социального страхования. Может быть, после этого у Кику появится соблазн уйти в отставку", - заявил собеседник.

По словам эксперта, ничего страшного в том, что в парламенте образовалась неформальная коалиция, нет, поскольку не всегда правящее большинство должно быть связано официальными, документальными договоренностями, такая практика широко применяется в ряде европейских стран.

Сказано в эфире Жук: будет ли Санду договариваться с социалистами и другими депутатами

"Эта неформальная коалиция, скорее всего, будет править долго. В случае досрочных парламентских выборов Партия социалистов не потеряет ничего, но вряд ли приобретет дополнительные голоса. С фракцией "Шор" конъюнктура следующая: они вошли в парламент с семью депутатами, сейчас у них во фракции - 15 народных избранников. В случае досрочных выборов они вернутся к этой "семерке", - добавил Жук.

В процентном соотношении специалист оценил электоральную поддержку партии "Шор" примерно в 8% - цифру, которую получила в ходе минувших президентских выборов кандидат от данного политформирования Виолетта Иванов.

В сложившейся ситуации, по утверждению собеседника, новоизбранному президенту Майе Санду придется нелегко, поскольку в нынешнем составе парламента она может рассчитывать лишь на голоса 15 депутатов, представляющих партию "Действие и солидарность".

"ПСРМ и партия "Шор" наиболее не заинтересованы в досрочных выборах, хотя социалисты во всеуслышание заявляют об обратном. Не исключено, что в таких условиях Санду, которая придерживается правых взглядов, придется долго сотрудничать с левоцентристским парламентским большинством и существующим правительством", - подытожил Жук.

Сердца требуют перемен, но их не будет

Не стоит ожидать особых перемен, даже если Конституционный суд страны признает результаты президентских выборов 15 ноября, а Майя Санду вступит в должность, в стране долгое время будет господствовать политическая нестабильность. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор политологии Александр Кузнецов.

Сказано в эфире Кузнецов: почему при президентстве Санду сохранится нестабильность в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari Парламент Молдовы.

Эксперт посоветовал молдавским парламентариям рассмотреть два варианта развития событий - если нет необходимости в проведении досрочных выборов, не стоит ввергать страну в очередную электоральную "пучину". А если депутаты все же не смогут сохранить компромисс и слаженно работать, то тогда лучше прекратить все склоки и взаимные обвинения и выйти на суд к избирателю.

"В Европе почти нет парламентов, где главенствует мажоритарная партия. Основные дебаты касаются формирования коалиции, в споре рождается истина, необходимая для того, чтобы парламент работал хорошо. Единственно правильного мнения нет, кто так считает - мыслит категориями из советского прошлого", - заключил собеседник.

Санду теперь часть властного "треугольника"

Отношения между избранным президентом, правительством и парламентом, а также связанные с ними недомолвки и недопонимание политолог Борис Шаповалов охарактеризовал как нормальный демократический процесс, уточнив при этом, что основная власть в республике принадлежит именно высшему законодательному органу, а не главе государства.

"В условиях демократии при парламентской республике решение принимается большинством голосов. Взгляды парламентариев на будущее нашей страны могут разниться с теми, что есть у новоизбранного президента. Решением тактических и стратегических вопросов развития страны также вправе заниматься депутаты, это - в духе плюрализма", - отметил Шаповалов.

© Sputnik / Mihai Caraus Президентский дворец.

Эксперт напомнил: полномочия президента в республике сильно ограничены положениями Конституции, а пожелания и видения избранного главы государства могут учитываться парламентом и правительством, но не являются истиной в последней инстанции и не подлежат сиюминутному исполнению.

Сказано в эфире Шаповалов: чем закончится противостояние Санду с парламентариями и кабмином

"Да, Майя Санду победила, но это не означает, что парламент должен назначать чиновников по ее желанию. У депутатов в парламентской республике могут быть диаметрально противоположные взгляды. Санду же необходимо считаться с мнением парламентариев", - добавил Шаповалов.

© Sputnik / Osmatesco Майя Санду и Игорь Додон.

По мнению политолога, хотя в стране нет официальной правящей коалиции, но группе депутатов, представляющих и ПСРМ, и партию "Шор", и группе Pentru Moldova, удалось достичь компромисса по принятию ряда важных законов. Также это неформальное большинство поддержали и несколько независимых парламентариев.

Необходимость диалога с социалистами

Несмотря на разговоры о досрочных выборах, немногие политические силы в парламенте республики желают их проведения, в обществе звучат предположения о том, что внеочередной электоральный тур может состояться в мае-июне следующего года, однако такой сценарий развития событий маловероятен. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

"Социалисты особо не заинтересованы в досрочных парламентских выборах. Да, они говорят о том, что правительство можно отправить в отставку и потом провести внеочередной тур голосования. Но в парламенте есть негласное большинство из депутатов ПСРМ, партии "Шор" и блока Pentru Moldova. У них всего 54 мандата. Попытка отправить кабмин Кику в отставку равна нулю", - сказал эксперт.

Сказано в эфире Михэеш: политический "треугольник" Санду-кабмин-парламент - кто возьмет верх

По мнению аналитика, главной политической интригой до 24 декабря остается вопрос: а не подаст ли глава кабмина в отставку самостоятельно после инаугурации новоизбранного президента Майи Санду. Михэеш уверен: Кику несколько раз рассматривал возможность уйти с поста премьер-министра, поскольку изначально договоренность с действующим главой государства Игорем Додоном состояла в том, что глава кабмина соглашался всего на годичный срок пребывания в этой должности.

"Я так думаю, что 24-25 декабря он подаст в отставку, когда Санду официально вступит в должность. Если рассматривать этот сценарий, Санду получит возможность дважды выдвинуть на рассмотрение парламентом кандидатуры новых премьеров. Не исключено, что нынешнее ситуативное большинство утвердит одного из них", - добавил собеседник.

© Sputnik / Miroslav Rotari Действующий и избранный президенты Молдовы.

Такой неординарный, на первый взгляд, шаг социалистов, депутатов партии "Шор" и избранников, входящих в блок Pentru Moldova, Михэеш объясняет тем, что всем этим трем политическим силам на данном этапе выгодно, чтобы нынешний состав высшего законодательного органа страны просуществовал как можно дольше. А основным рычагом давления на президента Санду и вероятного нового главу правительства станет возможность большинства депутатов в любой момент отправить кабмин в отставку.

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