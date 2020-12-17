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Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина.
© Sputnik / Григорий Сысоев

Путин: ничего нового Санду по ситуации в Приднестровье не сказала

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Sputnik Молдова
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Рано или поздно приднестровская проблема должна быть решена, заявил российский лидер на большой пресс-конференции в четверг.

Сказано в эфире
Путин: ничего нового Санду по ситуации в Приднестровье не сказала

Глава РФ, выступая на большой ежегодной пресс-конференции, пожелал успехов в работе новоизбранному президенту Молдовы Майе Санду. Владимир Путин отметил, что ничего нового она, как представитель определенной политической силы, не сказала по ситуации в Приднестровье, разговоры о необходимости вывода российских миротворцев из региона - давняя и знакомая риторика западных стран.  

"Майя Санду является президентом Молдовы, но, в то же время, она является гражданкой Румынии. В целом, мы - за то, чтобы вывести миротворческий контингент, но как только созреет соответствующая обстановка, как только созреет нормальный диалог между Приднестровьем и основной частью Молдовы, как только все пойдут по пути примирения в этой ситуации", — заявил Путин.

Он напомнил журналистам события 2003 года, когда с третьим президентом Молдовы Владимиром Ворониным российская сторона, как гарант миротворческой миссии на Днестре, готова была подписать меморандум о воссоединении приднестровского региона с Молдовой. Но, как отметил Путин, в последний момент молдавский лидер тогда отказался от достигнутых договоренностей под давлением представителей западных стран.

Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чуря: как Санду будет относиться к Приднестровью

"Он отошел от договоренностей, и решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Почему он отказался, я потом спрашивал своих коллег из Евросоюза об этом. Они ответили: "Так получилось". Но рано или поздно эта проблема должна быть решена", — резюмировал российский лидер.

Ранее избранный президент Молдовы Майя Санду высказалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья. Об этом она заявила на первой большой пресс-конференции после своего избрания. Санду также отметила, что будет обсуждать эти вопросы с руководством России после своего вступления в должность.

По мнению Санду, российское военное присутствие в Приднестровье необходимо разделять на две части: Оперативную группу российских войск и миротворческий контингент.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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Теги:
Россия, отношения, Молдова, Путин, Майя Санду


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