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Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.
Фото из личного архива Александра Бутенко

Бутенко: что надо знать молдавским мигрантам при поездках в Москву

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (145)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20201218/32943487/chto-nado-znat-moldavskim-migrantam-pri-poezdkakh-v-moskvu.html

Власти российской столицы хотят упростить въезд иностранцев, отменив для них обязательную самоизоляцию в течение 14 суток.

Сказано в эфире
Бутенко: что надо знать молдавским мигрантам при поездках в Москву

С такой инициативой выступил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чиновник предложил вместо двухнедельной обязательной изоляции ввести сдачу ПЦР-теста в течение трех дней после прибытия в Россию для всех трудовых мигрантов. 

Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
Кому необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Россию

Он отметил, что сейчас правительство Москвы поддерживает разрабатываемые на федеральном уровне меры по упрощению условий въезда иностранцев для работы в строительной отрасли.

Наряду со страновыми ограничениями на въезд, согласно действующим правилам, трудовые мигранты при въезде в РФ обязаны иметь справку об отсутствии COVID-19, тест должен быть проведен не ранее чем за три дня до прибытия.

Новые правила допуска трудовых мигрантов из стран СНГ в российскую столицу в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

"Делать ПЦР-тесты необходимо в любом случае, особенно при таких путешествиях из одной страны в другую. Сначала надо предъявить справку о негативном тесте на COVID-19 из страны, из которой прибывает мигрант, а потом уже ему надо измерить температуру тела, как это было при весенней эпидемии, и надо сделать тест РНК", — заявил эксперт.

По словам специалиста, для получения результата теста понадобится еще порядка суток, а эпидемиологические органы должны учитывать ситуацию с коронавуирусом в стране, из которой прибыл мигрант. Бутенко считает, что необходимо разделать список стран прибытия мигрантов на те, где риск заражения COVID-19 более велик, и те, где эпидемиологическая ситуация — более благополучная.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который сохранялся до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (145)

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Теги:
поездки, Москва, мигранты


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