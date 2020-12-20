Основные проблемы и противоречия в молдавском обществе — дайджест недели

За полмесяца до наступления Нового года мы стали свидетелями многих явлений: и протестов аграриев, и неопределенность во власти, и опасность румынского унионизма.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Минувшая неделя была богатой на политические события, которые, надо сказать, пошли явно не на пользу в вопросе сплочения молдавского общества, расколотого по политическим пристрастиям, взглядам на геополитику, испуганному пандемией COVID-19, обсуждающему на каком языке лучше разговаривать в стране, и постоянно выясняющему кто в стране "свой", а кто — "чужой".

Обозреватель студии Sputnik Молдова постарался заострить внимание на главных из проявившихся противоречий, и вникнуть в суть происходящего вместе с экспертами.

Аграрный бунт с политическим "соусом"

Вторая половина недели прошла в молдавской столице под шум тракторов, а вслед за экономическими требованиями, с которыми выступили аграрии, четко и ясно прозвучали политические. Главные из них — отставка правительства Кику и досрочные парламентские выборы.

© Sputnik / Mihai Caraus Аграрии заблокировали центральную улицу молдавской столицы.

Требования экономического характера, звучащие от фермеров в центре Кишинева, являются прикрытием для достижения конкретных политических целей, за спиной находятся организаторы протеста – представители правых политических партий, которые всеми возможными способами хотят добиться отставки кабмина и проведения досрочных парламентских выборов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Анатолий Дубровский.

"Я понимаю, что НДС надо снижать, когда мы наполнили нашу республику местной сельскохозяйственной продукцией и значительно увеличили ее экспорт за рубеж. Но у нас никто даже не посчитал, как наши аграрии платят налоги и делают ли это правильно. Они воспользовались ситуацией, но главная их задача — политические требования", — заявил эксперт.

Сказано в эфире Дубровский: Санду использует протесты фермеров для отставки кабмина Кику

Аналитик обратил внимание на то, что протесты сельхозпроизводителей усилились именно после президентских выборов.

"Мы слышали от Санду политические требования, с экономическими предложениями она не выходит, хотя в период избирательной кампании много чего обещала. Сейчас цель Санду – убрать это правительство, предложить новый состав кабмина и через отклонение парламентариями ее кандидатур добиться досрочных выборов", — уточнил Дубровский.

Эксперт уверен, что еще одна задача новоизбранного президента Молдовы на данном этапе — упрочить свой выигрыш, то есть на волне протестов воспользоваться ситуацией, чтобы в случае досрочных выборов заручиться большей поддержкой парламентариев в стенах высшего законодательного органа страны.

Политика - превыше урожая кукурузы

Протесты аграриев в Кишиневе — глубоко политизированная акция, используемая оппозицией для дестабилизации общеполитической обстановки в стране, а за требованиями экономического характера, в том числе необходимостью выделения компенсаций, скрывается главное — фермеры добиваются отставки правительства во главе с Ионом Кику. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор экономики Михаил Пойсик.

Сказано в эфире Пойсик: протесты фермеров в Кишиневе - это политическая акция

"Теперь о реальной картине — у нас из пяти лет лишь один является урожайным. Мы находимся в зоне неустойчивого земледелия. В советские времена у нас в республике было 300 тысяч гектаров искусственно орошаемых земель, сейчас — только 4 тысячи гектаров. Аграрии изначально должны были готовиться к неурожайному году и страховать свои сельхозугодья", — заявил эксперт.

По его словам, в молдавском хозяйстве, учитывая нестабильный характер погоды и выпадающих осадков, давно существует такое устоявшееся понятие как средняя урожайность за пять лет. Пойсик напомнил, что во всем мире есть система страхования земель от стихийных бедствий — градобития, наводнений, засухи. В Молдове эта практика частично является новшеством, однако работает довольно действенно.

"В течение нескольких лет у нас в стране до 50% суммы страховки покрывало государство. Это уже было льготой. Теперь приняли решение о 70%. Это вообще благотворительность на уровне кабмина", — добавил Пойсик.

Если взять статистику страхования сельхозугодий в республике за последние 6 лет, там есть две группы риска — по растениеводству и животноводству. Если в хозяйстве присутствуют оба направления сельскохозяйственных деятельности, то необходимо оформлять сразу два типа страхования. Таким образом, уточнил собеседник, аграрии страхуют потери в животноводстве, где те составляют от 3% до 10%, а остальные субсидии просто оставляют себе на развитие бизнеса.

Причины раскола в молдавском обществе

Раскол в молдавском обществе существует, и это надо признать, поскольку каждый проходящий в стране электоральный тур наглядно показывает, что граждане разделены по двум геополитическим баррикадам. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Большая часть молдавского общества повторяет свой выбор, исходя из геополитических предпочтений. Вопрос в том, что сейчас за счет политических технологий удалось обеспечить победу Майи Санду. Это произошло вовсе не за счет искренней народной поддержки или ее популярности", — заявил собеседник.

Сказано в эфире Брутер: удастся ли преодолеть раскол в молдавском обществе

По словам политолога, раскол в молдавском обществе после победы Санду на выборах президента не усилится и не ослабнет. Брутер посоветовал новоизбранному президенту Молдовы не делать ошибочные политические шаги, которые привели бы к еще большему размежеванию граждан по двум геополитическим лагерям.

"Такие шаги могут окончательно расколоть довольно зыбкое и неустойчивое молдавское общество. Приняв закон о статусе русского языка, парламент поторопился. Сейчас — не время для таких чувствительных решений. Но когда Санду говорит, что она против этого решения, поскольку оно раскалывает общество, это — отсутствие политического понимания ситуации", — добавил эксперт.

© Sputnik / Mihai Caraus Акция протеста перед парламентом Молдовы.

Брутер порекомендовал избранному президенту не разделять граждан страны на тех, у кого есть права, и тех, у кого их — вроде бы негласно — не должно существовать.

В сложившейся ситуации с законом о статусе русского языка Санду, по словам политолога, могла бы сделать шаг навстречу парламентариям, проголосовавшим за этот документ, сесть с ними за стол переговоров и детально обсудить каждое прописанное в тексте положение.

Скоропостижная смерть молдавских сел

В Молдове проблема вымирающих сел и депопуляции страны стоит очень остро, решать ее нужно комплексно, и у государства должно быть четкое видение того, как остановить этот печальный процесс. Такле мнение председатель Конгресса местных органов власти (CALM) Виорел Фурдуй высказал в эфире студии Sputnik Молдова.

"Говоря о необходимости административно-территориальной реформы, некоторые утверждают, что малые села стали не такими значимыми, а примэрии там сохранять необязательно. В нашей организации считают, что следует смотреть в корень этой проблемы, а в государстве должны думать о том, какие мотивы подталкивают людей к отъезду", — заявил собеседник.

По словам эксперта, распределение ресурсов примэриям на протяжении всей истории независимой Молдовы проходило не совсем транспарентно, большинство финансовых средств концентрировались в столице и райцентрах, а до сел, что называется, доходили лишь крохи.

Сказано в эфире Фурдуй: многие села в Молдове вымирают, и этому есть причины

"Только недавно строительство небольших региональных дорог передали примэриям сел. А до этого такие вопросы решались в центре. Почему у нас в республике за 30 лет не подумали о том, чтобы создать такую структуру финансового управления в Молдове, чтобы больше ресурсов шло на развитие малых населенных пунктов?" — задался вопросом Фурдуй.

Создание новых рабочих мест, прокладывание сетей водопроводов и канализации, строительство качественных дорог в стране Фурдуй назвал главными критериями, которые могли бы остановить массовое бегство граждан из сел. Исключение фактора политизированности из процесса распределения средств примэриям малых сел, по словам собеседника, — также важный элемент для их сохранения на карте республики.

В прошлом году страну покинули более 36 тысяч граждан. По прогнозам, в 2020 году количество уехавших может составить от 35 до 40 тысяч человек.

© Photo : Типичная Молдова Заброшенный дом в молдавском селе.

Иссякающие денежные переводы

Переводы молдавских трудовых мигрантов из-за рубежа в последние несколько месяцев стремительно сокращаются, но здесь, внутри страны, кажется, что денег в Молдове стало больше, — из-за того, что граждане проявляют покупательскую активность накануне праздников. На самом деле состояние финансового рынка показывает, что объем перечисляемых сумм серьезно упал. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Граждане продают меньше валюты, также не спешат оставлять суммы в долларах и евро на депозитах в банках. Эти два фактора свидетельствуют о сокращении финансовых переводов от молдавских мигрантов из-за рубежа. Усугубляет картину увеличение уровня бедности в стране", — заявил специалист.

Сказано в эфире Гырбу: почему население Молдовы продолжает беднеть день ото дня

По словам эксперта, в сложившейся в Молдове ситуации именно денежные переводы наших соотечественников из-за рубежа способствовали уменьшению фактора бедности населения. Если тенденция сокращения трансфертов из-за границы сохранится, обнищание граждан республики произойдет более быстрыми темпами, уверен экономист.

"Экономика Молдовы во многом держится на этих перечислениях из-за границы. Именно они стимулируют потребление товаров и услуг в стране, увеличение объемов импорта. Сокращение этих транзакций приведет к большей бедности. В таких условиях дальнейшее развитие экономики видится проблематичным", — резюмировал Гырбу.

© Sputnik / Константин Чалабов Пенсионерка.

Почти 18 процентов жителей Молдовы хотели бы уехать за границу на работу в ближайшие шесть месяцев. Это следует из данных социологического опроса, проведенного институтом IDIS "Viitorul" и CBS-AXA.

Под занавес - угроза унионизма

При наличии давно признанного всем мировым сообществом государства, каким является Молдова, разговоры об его уничтожении и присоединении к другой стране иначе как государственной изменой считать нельзя. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев.

"С точки зрения чистой политики, для стабильности в государстве нужно четко выполнять Конституцию Молдовы. А если рассматривать социальную составляющую, то необходимо укреплять не только национальную молдавскую культуру, но и обычаи и традиции других народов, проживающих в республике", — заявил собеседник.

Сказано в эфире Журавлев: опасный унионизм, Или как спасти государственность Молдовы

Взаимная интеграция культур этносов, проживающих в Молдове, обогащение таким образом жизни всего народа Журавлев назвал тем "цементом", который в состоянии на многие годы скрепить общество в республике, исключить взаимные нападки, сделать так, чтобы идея унионизма оказалась окончательно "просроченной".

"При наличии прочного межнационального мира вопрос о поглощении Молдовы Румынией просто не встанет в обществе, он потеряет свою актуальность", — добавил политолог.

По словам Журавлева, сами идеи унионистов являются в нашей стране во многом утопическими, поскольку даже в Румынии довольно скептически относятся к такого рода воззваниям. Одно из основных препятствий в этом смысле — финансовая составляющая: вряд ли официальный Бухарест найдет миллиарды евро на такой союз.

© Sputnik / Miroslav Rotari Марш унионистов.

В качестве примера эксперт привел Германию и процесс слияния восточных и западных земель этой страны в конце ХХ века — ФРГ до сих пор вливает колоссальные финансовые средства для того, чтобы подтянуть бывшую ГДР до необходимой общенациональной отметки.

Вместо вывода...

Сегодня многие представители старшего поколения с ностальгией вспоминают о тех временах, когда Молдова была частью единой и мощной страны. Конечно, все это — в прошлом, и там существовали проблемы, но общество не было разделено по стольким критериям, не смотрело исподлобья на тех, кто говорит на другом языке или разделяет иные ценности.

Сегодня, к сожалению, пока — так. Удастся ли хоть на йоту сплотить молдавское общество — вопрос к политикам, которые много лет искусно пользовались формулой "разделяй и властвуй".

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